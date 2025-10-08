10月取締酒駕大執法 中壢警娛樂場所宣導善用代駕服務

10月取締酒駕大執法，中壢警分局員警前往娛樂場所宣導善用代駕服務。（記者李容萍翻攝）

教師節、中秋節、雙十國慶連續3個連假期間，民眾餐敘飲酒機會大增，桃園市警察局維護交通安全，10月針對深夜、易聚集飲酒的場所加強巡查，透過高強度執法行動展現「酒駕零容忍」的決心，中壢警分局連日於擴大臨檢時持續至轄內商業區、夜市、餐飲業、KTV、酒吧等場所加強宣導，勿酒後駕駛，若有飲酒，可多利用「指定駕駛、代駕、親友接送、搭乘計程車」等方式離開。

中壢警分局統計，自9月27日起至10月7日止，轄內共查獲公共危險案件44件，較去年同期23件增加21件，增幅達91.3％；而酒駕事故受傷人數觀察，今年1月1日至10月6日共有124人，較去年同期147人減少23人，降幅約15.6％，顯示警方持續加強取締與宣導作為已發揮成效。

中壢警分局長林鼎泰今日呼籲，市民朋友切勿心存僥倖或冒險心態，務必拒絕酒駕，要有「酒後不開車、開車不喝酒」、善用酒後代駕服務等交通安全觀念，才能「快樂出門、平安回家」！

另外，中壢警方為有效降低酒駕發生率，除加強宣導，並明確告知酒客酒後駕車的嚴重罰則與後果，鼓勵民眾多加利用「酒後代駕」服務（大文山計程車隊、55688代駕台灣大車隊、亞洲衛星大車隊、新梅衛星車隊、台灣代駕等），或可協請店家代叫計程車服務。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

