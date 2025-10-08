恐嚇吳思瑤「執行斬首任務」 北市男子判拘役30天

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

台北市郭姓男子，今年4月不滿民進黨立委吳思瑤的言論，連續3度傳送臉書訊息恐嚇她「自作孽不可活」、「執行個別斬首任務」等語，吳思瑤報案處理，檢警循線找到郭男，郭坦承犯行，士林地檢署起訴郭男，並聲請簡易判決處刑；士林地院審酌郭男認罪不諱，依恐嚇危害安全罪，將他判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

判決指出，郭男因不滿吳思瑤言論，基於恐嚇犯意，接續於去年4月1日、6日、10日，以2個臉書帳號向吳思瑤的臉書，傳送「天作孽猶可違，自作孽不可活！DPPwhowantsanwar.Thenwegivethemwar.Thankyou,Sir.KillDPP.（民進黨誰想要戰爭，然後我們給他們戰爭，謝謝長官，殺了民進黨）」、「已經在台灣的海豹部隊，執行個別斬首任務，名單已有，賴清德保不了妳，幾日內斬首」、「很愛國，嗯，很愛國軍，嗯，跟美國關係真好，嗯，賴清德柯建銘吳思瑤真的神預言，嗯，但是，斬首，還是要的，繼續裝唄」等語，

請繼續往下閱讀...

吳思瑤收到後心生畏懼，報警處理，北投警分局請士檢偵辦，查出是郭男所為，檢方認定郭男以加害身體、生命之事恐嚇吳，危害其安全，使人心生畏懼，將郭男起訴。

士林地院法官審理後認定，郭男於密切接近時間地點以文字恐嚇吳思瑤，3次恐嚇言行應以接續犯論以一罪，審酌郭男僅因不滿即恐嚇吳思瑤，使人心生畏懼，確有不該，考量他坦承犯行、未與吳思瑤達成和解等，依恐嚇危害安全罪判處拘役30天。可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法