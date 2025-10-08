賊星該敗！爬樹攀梯竊酒偷錢 抹布遮車牌中途掉落露餡

竊賊竊酒偷錢後拿抹布遮機車車牌。此為示意照，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

48歲曾姓男子白天找行竊目標，爬樹跳到1樓浪板，再爬梯到隔壁3樓，偷走酒和現金6000元，離開時用抹布遮機車號牌，結果中途抹布掉落，失主返家發現財物遭竊報警，警方調閱沿路監視器，其中有監視器拍到抹布掉落而車號顯現的畫面，警方依車號查到曾男，南投地院近日以竊盜罪判刑10月。

曾姓男子有竊盜、傷害前科，判刑1年7月，入監服刑後於前年4月假釋出獄，去年10月上旬某日的上午8點，機車到國姓鄉搜尋目標，發現有一戶透天厝3樓的門沒關，先爬樹跳到該透天厝隔壁的1樓浪板，再攀爬透天厝外牆的鐵梯到該樓房的3樓，大剌剌地進入該房子，偷走酒和現金，帶著偷到財物後，騎機車離開。臨走前怕附近監視器拍到車牌，用抹布把車牌遮住。

該戶透天的主人中午返家，發現3樓財物被竊火速報警，失主向警方表示，現金有1萬7600元，收藏的酒有8瓶，並有1只珍珠戒指6000元，及1把鑰匙失竊。由於該戶人家3樓沒有監視器，警方後來調周遭的監視器一路追查，都有拍到曾男騎機車，車牌蓋著抹布，後來在一處路口的監視器，發現抹布掉落車號顯現，警方以車號追人，查到曾男涉嫌。曾男後來也坦承偷竊，但只承認偷了兩瓶藏酒和現金6000元，其他的都沒有偷。

由於曾男前年才假釋出獄，去年就再偷竊，且犯後雖坦承卻未賠償失主，因此南投地院法官依法加重其刑，以侵入住宅偷竊罪，判處有期徒刑10月。

曾姓男子爬樹攀梯潛入民宅竊酒偷錢，南投地院判刑10個月。（記者陳鳳麗攝）

