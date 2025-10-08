時速149變151！國道警竄改陷車主危險駕駛 判刑1年罰6萬

國道警察以雷射槍執行超速取締。示意圖，圖中人車與新聞事件無關。（資料照）

國道警察第七大隊快官分隊陳姓警員以雷射測速槍取締超速，拍到蔡姓車主4張嚴重超速照片，但照片模糊，依法不能成為超速證據，警員仍對車主開出2張嚴重超速罰單，車主發現車牌模糊，提出申訴，意外揭發陳員為了讓車主觸犯「危險駕駛」，將其中一張車速149公里竄改為151公里。陳員被提告偽造文書，經過彰化地院審理，法官判處陳員1年徒刑，緩刑2年，並應向公庫支付6萬元。

判決書指出，陳姓警員在國道3號北向211公里處執行超速取締，發現蔡男嚴重超速，用測速雷射槍拍照取締，測得4張時速分別為146、147、149、151公里的超速紀錄。陳員明知照片車牌模糊即無法開罰，仍寄出2張（一罰車主，一吊扣牌照）超出限速40公里的罰單，其中一張時速149公里竄改為151公里，蔡姓車主因「行車速度超過國道最高速限40公里（限速110公里）」危險駕駛而被開罰，處以高額罰金並吊扣牌照半年。

請繼續往下閱讀...

蔡男接到「模糊照片」罰單後，提出申訴，意外揭發陳員竄改車速。

法院審理時，陳員指稱，他對國道超速行徑深惡痛絕，才會竄改，他因此被懲處，影響考績，已學到教訓；辯護律師以其執行公務觸法屬「情輕法重」為由向法官請求減刑。

審理法官說，被告擔任交通警察，對其所職掌之業務法令應有所了解，其負責處理事故、取締違規職務等情事，理應對取締法令及流程嫻熟，身為公務員，自應比一般民眾更遵守法紀、廉潔操守，如有違法失序行為，所負責任自應較一般民眾為重。擅自竄改取締違規照片，一般人皆知屬不合法之行為，影響管理裁罰之正確性，並損及社會大眾對公務員執法之廉潔及公信力，影響層面涉及公益，考量被告身為執法警察之身分，難認有「情輕法重」之情，故不能減刑。被告所為已損害蔡姓車主權益，同時損害國道七隊交通裁罰之正確性，判處陳姓警員1年徒刑，緩刑2年，並應向公庫支付6萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法