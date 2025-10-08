櫻花妹台中逛夜市丟錢包警助找回 驚喜送太陽餅致謝

日籍女子（左）到台中逛夜市不慎遺失錢包，民眾拾獲交給警方，員警積極聯繫找人，她失而復得相當感謝。（記者陳建志翻攝）

一名日本籍遊客來台旅遊，到台中中華路夜市吃小吃，不慎遺失錢包，有民眾撿到熱心送交員警，員警發現裡面有多張日本籍證件，心想失主一定很焦急，立刻聯繫移民署專勤隊協助尋找失主，通報鄰近派出所留意，果然21歲的日籍女失主慌張到派出所報案，失而復得讓她萬分驚喜，開心買太陽餅致謝，做了最好的國民外交。

4日晚上9點多，有民眾在北區民族路附近拾獲一只錢包，當時第二分局文正派出所警員蔡尚儒剛好在執行勤區查察勤務，熱心民眾立刻把錢包交給他，蔡員現場清點後，發現裡面有少量新台幣及多張日本籍證件，立即依規定開立報案證明，透過外事系統查詢及聯繫專勤隊協助尋找失主，並通知鄰近派出所留意是否有相關報案。

果然沒多久，鄰近的大誠派出所來電，有一名日本籍女子神情焦急來報案錢包遺失。經確認，該名21歲女子就是錢包失主，隨即協助聯繫並將她載到文正派出所。

日籍女子清點錢包確認物品無誤後，難掩激動之情，她說，近日來台旅遊，當晚到中華路夜市購物時不慎遺失錢包，錢包內有重要證件，原本焦急萬分，未料員警高效率協助尋回，令她對台灣警察的專業與熱心印象深刻，還特定贈送台中在地名產太陽餅表達謝意。

