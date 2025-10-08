美濃、大樹農地盜砂回填廢棄物11人收押 3幫人互不相識手法雷同

美濃大峽谷等盜砂、回填弊案，共有3幫人涉案，彼此互不相識。圖為橋檢查扣怪手。（橋檢提供）

橋頭地檢署偵辦盜採砂石並回填廢棄物案，目前查出美濃、大樹共有3幫人馬涉案，這些人互不認識，共有11人被羈押，犯罪手法則以人頭購地、或承租農地從事非法並獲取暴利。

橋檢偵辦首波美濃大峽谷盜採案，發現成功段有2處農地，被不同的涉案人用人頭購地、承租後，找人開挖砂石牟利，再將營建用廢棄物回填，不法獲利高達上千萬元，承租人王國正等5人被羈押禁見，曾任議員特助的地主石麗君、夫婿巫清文分別100萬元和80萬元交保。

此外，大樹統嶺段山坡地遭人濫墾、傾倒廢棄物，幕後操盤的是前檢察官陳正達和共犯、警友會站長黃文合，被地主發現後報警處理，陳等2人被依涉嫌違反廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪羈押禁見，辦案人員並在黃男女友家中，查扣上千萬元現金。

至於美濃區吉安段溪埔寮農地，出現大型積水坑洞並回填廢棄物，盜挖深度達12公尺以上，則有羅建昌等4人被羈押禁見，羅等人涉嫌用人頭承租土地。

檢方表示，這3幫涉案人互不相識，但犯罪手法大同小異，不外乎用人頭向地主購買、承租，或在地主不知情下非法使用土地。

