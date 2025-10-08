為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    昔巴黎凱旋門設計今變「惡夢」 台南人酒駕中招：忘了圓環怎麼騎

    2025/10/08 16:48 記者王捷／台南報導
    台南湯德章圓環由日人效仿法國凱旋門規劃，如今車流繁雜、事故頻傳，被觀光客稱為「惡夢」。陳男下班喝多了也在圓環迷路。（記者王捷攝）

    台南圓環密集、車流錯綜，尤其日本人借鏡巴黎凱旋門設計的「湯德章圓環」不少觀光客直呼「惡夢」，連在地人有時也會忘了怎麼騎。陳姓男子喝多了，也在圓環迷路，被攔下後頻道歉，但警方一聞他的身上的酒味，酒測值還超過1毫克。

    年近50歲的陳男從事餐飲業，他晚上下班後與友人聚餐小酌，自稱「喝了兩杯啤酒」，酒退才上路返家，昨天凌晨1點多，一時分不清內外環道線誤入快車道。

    巡邏員警見他車速忽快忽慢、行車不穩，上前示意停車，盤查時，陳男意識清醒，頻向警方道歉，聲稱突然忘了圓環怎麼騎，但警員聞到他全身瀰漫濃厚酒味，經酒測高達1點多毫克，遠超法定標準，警方當場依現行犯將他帶回偵辦。

    除了違反公共危險罪，陳男還因為違反道路交通管理處罰條例第45條，機車不在規定車道行駛，可處600到1800元罰鍰。警方提醒，圓環設計原為分流車流，但對外地遊客與夜間駕駛而言，錯綜的出口往往讓人錯亂。警方說，夜間巡邏會加強取締酒駕與違規行為，提醒民眾飲酒後應改搭計程車或代駕返家，切勿心存僥倖，以免害人害己。

    台南現存主要圓環包含湯德章、北門與東門等，為日治時期城市規劃，尤其湯德章圓環最為知名，是日人殖民時期，借鑒法國凱旋門設計，圓環多採放射狀道路，內圈禁止機車通行，必須依外環標線行駛，而內圈有多個出口，要迅速變換車道，由於事故頻傳，警方與交通單位嘗試更改設計，並保留歷史設計。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

