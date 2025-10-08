為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    準消防員訓練「人形蜈蚣」頸椎損傷國賠486萬 消防署回應了

    2025/10/08 16:16 記者陸運鋒／新北報導
    準消防員朱姓男子受消防署實施「人形蜈蚣」訓練時導致脊髓損傷。消防署指出，已全面檢討及修訂訓練課程風險管理機制，並持續強化教官教育與訓練監督。（消防署提供）

    準消防員朱姓男子受消防署實施「人形蜈蚣」訓練時導致脊髓損傷。消防署指出，已全面檢討及修訂訓練課程風險管理機制，並持續強化教官教育與訓練監督。（消防署提供）

    考取消防警察人員特考的朱姓男子，受消防署教育訓練實施「堆疊訓練（俗稱人形蜈蚣）」時，因前方學員不慎摔落拉扯到他的頸椎，導致朱男脊髓損傷，甚至無法握筆寫字，台北地院一審判消防署應國賠496萬餘元，案經上訴，高等法院今判決消防署應國賠486萬餘元。對此，消防署表示，對於本案所提「堆疊訓練」非正式課程內容，已於事後全面檢討及修訂訓練課程風險管理機制，並持續強化教官教育與訓練監督。

    消防署指出，現行訓練課程皆依據國際準則（NFPA 1500、NFPA 1583）與運動科學原理規劃，採用循序漸進、低風險、高效率的功能性訓練，如爆發力、心肺耐力、肌力與肌耐力、速度敏捷、戰術體能、握力、平衡性、協調性、柔軟度、負重移動等，並由合格之消防戰術體能指導員負責執行。

    消防署說，針對本案判決結果，將於收到正式判決書後，再研議是否提出上訴；此外，有關目前體能訓練，已導入運動科學，持續推動消防戰術體能科學化訓練，以強化消防人員救災能力與安全保障。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播