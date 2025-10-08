準消防員訓練「人形蜈蚣」頸椎損傷國賠486萬 消防署回應了

準消防員朱姓男子受消防署實施「人形蜈蚣」訓練時導致脊髓損傷。消防署指出，已全面檢討及修訂訓練課程風險管理機制，並持續強化教官教育與訓練監督。（消防署提供）

考取消防警察人員特考的朱姓男子，受消防署教育訓練實施「堆疊訓練（俗稱人形蜈蚣）」時，因前方學員不慎摔落拉扯到他的頸椎，導致朱男脊髓損傷，甚至無法握筆寫字，台北地院一審判消防署應國賠496萬餘元，案經上訴，高等法院今判決消防署應國賠486萬餘元。對此，消防署表示，對於本案所提「堆疊訓練」非正式課程內容，已於事後全面檢討及修訂訓練課程風險管理機制，並持續強化教官教育與訓練監督。

消防署指出，現行訓練課程皆依據國際準則（NFPA 1500、NFPA 1583）與運動科學原理規劃，採用循序漸進、低風險、高效率的功能性訓練，如爆發力、心肺耐力、肌力與肌耐力、速度敏捷、戰術體能、握力、平衡性、協調性、柔軟度、負重移動等，並由合格之消防戰術體能指導員負責執行。

請繼續往下閱讀...

消防署說，針對本案判決結果，將於收到正式判決書後，再研議是否提出上訴；此外，有關目前體能訓練，已導入運動科學，持續推動消防戰術體能科學化訓練，以強化消防人員救災能力與安全保障。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法