新北查林口雙語幼兒園疑虐童 負責人嗆：可能是我們被勒索

新北市林口區某雙語幼兒補習班遭質疑虐童案，在地議員蔡淑君聲援家長表示，已通知警分局前往該幼兒園查訪，並通報教育局、社會局、分局婦幼隊等相關單位；議員李宇翔要求教育局與社會局立刻介入調查，全面清查本市所有未立案的托育機構，別讓悲劇一再發生。對此，補習班呂姓創辦人留言開戰，直呼「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？」

林口區某雙語國際幼兒園爆出疑似虐童案後，教育局前往稽查發現該校只有補習班立案、幼兒園部分並未立案，認定補習班違法從事教保服務，已要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元。教育局表示，對任何形式的不當對待或體罰行為「零容忍」，倘經查屬實，依法最重裁罰60萬元。

對此，補習班呂姓創辦人留言開戰，他留言表示「各位正義使者，你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？影片就是不從的結果呢？已經報警並主動找地方議員協助，應該不是加害人會做的吧！」

呂姓創辦人指出，「我們早已請警方協助，保存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，但死不看…就是硬要弄，我是能怎樣？」教育局表示，7日獲報當晚即派員到班稽查，並要求業者2日內提供完整監視錄影畫面，同步聯繫家長蒐集事證，若查證屬實，除依法最重可罰60萬元外，也將啟動不適任人員認定程序，最重可永久禁止任教，並通報全國不適任人員系統。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

