按摩按到被指姦嚇呆！男技師還問她「認命了嗎」？ 店家回應了

一名女網友在Dcard上爆料，表示去高雄市岡山區「樂足堂」按摩店按摩時，男技師要她轉正面後突然對她猥褻、指姦，過程中還威脅「喊救命也沒有人會救你」、「怎麼不叫了，認命了嗎？」目前她已經向岡山分局報案。樂足堂官方粉專則發布聲明表示，已經將該名男技師解職，將全力配合後續調查以及協助。

原PO近日在Dcard發文 還原事發經過。她表示，原本一開始是正常的按摩，但技師突然開始按她大腿內側，「其實這時候我就覺得怪怪的了」，之後還叫她轉正面，然後就直接碰觸下體及指姦、甚至揉胸部、還想親她，更一直問「可以進去嗎？」經不斷抗拒後，技師才稍微收斂一點。

原PO曝，過程中該技師還說：「你就算喊救命也沒有人會救你。」然後技師按到她很痛，所以她有說輕一點，但技師還是很大力，她後來忍住沒有發出聲音，技師還說：「怎麼不叫了，認命了嗎？」

原PO表示，結束後技師還跟她說對不起，請不要告他，但這件事情已經對她身心都造成很大的陰影，她希望能說出來讓更多人遠離危險。至於許多網友質疑事件真偽，她更直接貼出報案證明，表示已經向高雄市岡山分局報案。她也說，已經去醫院驗傷，希望大家不要再問「為什麼不跑」，因為當時她已經嚇傻了根本不敢動，她是情緒崩潰地打下這篇文章，並說「麻煩留一點自尊給我。」

對此，涉事店家「樂足堂」昨日在粉專發布公開聲明。

聲明全文：

針對近日有顧客在社群平台上分享於本店接受服務時的不愉快經驗，我們首先向當事人表達最深的歉意，也感謝您勇敢提醒大家重視自身安全。

在得知狀況後，我們已第一時間瞭解並立即讓涉事的該位男技師離職，以確保類似事件不再發生。同時，在這裡向當事人表達誠摯的歉意，並承諾全力配合後續的處理與協助，包含相關單位的調查需求，給予當事人所需的支持。

「顧客的安全與尊重」一直是我們最重視的核心原則，也再次提醒所有夥伴必須嚴格遵守專業與自律。本店已全面加強內部教育與管理機制，防止任何對顧客不當或不尊重的行為發生。

為保障女性顧客的安全與安心，即日起我們也新增以下規定：

• 如由男師傅服務女性顧客，必須全程打開窗簾；

• 若顧客希望隱私，可由女性師傅服務。

感謝每一位支持與信任我們的顧客，我們會以此事件為警惕，持續努力維護安全、舒適且專業的按摩環境。

如有任何疑慮或需要協助，歡迎直接私訊本粉絲專頁，我們將用心回應並提供必要的協助。

樂足堂 敬上

