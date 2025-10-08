為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    轎車擦撞雙載電輔自行車 15歲少女噴飛搶救10天不治

    2025/10/08 15:40 記者邱俊福／台北報導
    轎車擦撞雙載電輔自行車，警方到場處理。（記者邱俊福翻攝）

    轎車擦撞雙載電輔自行車，警方到場處理。（記者邱俊福翻攝）

    台北市信義區發生一宗死亡車禍，一對高中生男女上月28日深夜雙載騎乘電動輔助自行車行經永吉路巷道口時，不慎與一輛白色轎車發生擦撞，造成該對高中生當場噴飛倒地受傷，其中後座的15歲李姓少女撞上轎車的擋風玻璃，頭部重創，經送醫急救，昨晚仍傷重不治，目前台北市警信義分局五分埔派出所依過失致死罪嫌偵辦，至於詳細相關肇事責任仍進一步釐清中。

    警方初步調查，上月28日零時許，17歲陳姓少年與15歲李姓少女雙方相約外出聊天，並由陳男駕駛電動輔助自行車載著李女逛街，當直行西往東行經永吉路30巷101弄口時，跟沿永吉路120巷南往北直行的一輛由41歲吳男駕駛的轎車發生擦撞，巨大撞擊力，讓陳、李2人當場飛落地面，傷重不起。

    警方表示，當時，轎車左前車頭撞上電輔車右側，當中李女還噴飛頭部直撞轎車擋風玻璃，造成頭部遭到重創，當場昏迷，而陳男也傷重多處挫傷，倒臥路邊，雙雙送往北醫救治。

    警方據報到場後，發現事故造成轎車左前車頭及電輔自行車右側車身車損，轎車擋風玻璃也碎裂；警方經酒測，雙方駕駛酒測值皆為0mg/l，未有飲酒。

    李女經10天搶救，昨天宣告不治，目前警方經通知死者家屬製作相關筆錄後，依過失致死罪嫌偵辦，也已通知肇事的吳姓駕駛到案說明。

    跟電輔車擦撞的白色轎車。（記者邱俊福翻攝）

    跟電輔車擦撞的白色轎車。（記者邱俊福翻攝）

    跟白色轎車擦撞的電輔車。（記者邱俊福翻攝）

    跟白色轎車擦撞的電輔車。（記者邱俊福翻攝）

