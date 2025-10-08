林口高檔幼兒園爆膠帶貼嘴、賞巴掌虐童 房產YTR怒向警局提告

Ted做完筆錄後在林口分局門口受訪，秀出報案三聯單。（記者徐聖倫攝）

知名房地產Youtuber「35線上賞屋」主持人Ted出面指控女兒在幼兒園遭虐待，他指稱新北市林口某雙語幼兒園老師，用封箱膠帶封住孩子的嘴，還賞巴掌、關進小黑屋，一系列不當管教讓Ted的女兒夜不能寐直做惡夢。Ted於今下午前往林口警分局提告，警方也將傳訊遭指控的老師，將朝傷害、強制、妨害幼童發育等罪嫌偵辦。

據悉，本案爆發後，新北市政府教育局調查該幼兒園之許可證明，發現他們以「補習班」名義違法經營，對此已第一時間勒令停業。Ted在自己的頻道中指控，該幼兒園收費不斐，而老師卻以虐待手段管教小孩，包含封箱膠帶封嘴、賞巴掌、關小黑屋等各式惡行，已經讓他的女兒身心受創，晚上睡覺常做惡夢，說夢話「不要打臉」、「我不要」等語，讓Ted非常心疼。

請繼續往下閱讀...

Ted在頻道中也表示，他在幼兒園家長的群組向其他家長確認，受害的孩子不只他的女兒，甚至有家長目擊過，老師把學生抓到監視器死角，用封箱膠帶貼孩童的嘴。Ted說，他帶領家長們前往幼兒園調閱監視器，園方卻百般阻撓，所以他決定訴諸公權力，今下午至林口警分局提告。

Ted在筆錄中對該名老師做出指控，警方表示，目前將會報請新北地檢署，之後將盡快傳訊遭指控的老師，而目前看來暫時為該名老師個人行為，將視老師筆錄後再決定要不要傳訊幼兒園負責人。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

Ted在頻道中指控女兒被幼兒園老師虐待。（記者徐聖倫翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法