買專用鑰匙到娃娃機店「測試」開鎖 未遂男嗆：又沒偷東西

律師林育弘指出，開啟他人上鎖物品已屬「著手」行為，陳男購買專用鑰匙並實際轉鎖，動機可疑且中途被制止，已構成竊盜未遂，是否處罰將由法院審酌危險性判定。（翻攝網拍平台）

陳姓男子上網買一把娃娃機台專用鑰匙，疑似心生貪念，今天上午到娃娃機店嘗試開鎖，卻在轉動鎖頭時被店家發現，陳男自稱沒有犯罪故意，只是想測試有沒有買錯鑰匙，警方訊後將他依竊盜未遂移送。

在網拍平台很容易就可以買到娃娃機鑰匙，而且大多會附帶鎖頭，陳男購得鑰匙後，就一間娃娃機店「測試功能」，他蹲在機台前轉動鎖孔時，正巧被在場補貨的業者看見，當場喝止。

陳男神情慌張辯稱，自己只是想確認買到的鑰匙是否能用，並沒有要偷東西，反嗆店家自己又沒偷走任何東西，但店家認為，陳男的鑰匙可以用自己買的鎖頭來測試，拿其他人的機台測試，一定有不好的意圖。

警方獲報後趕抵現場，發現陳男持有的鑰匙，很像網拍販售的娃娃機鑰匙，雖未取走任何物品，但他的行為具備「著手」竊盜的客觀要件，就像一些偷竊機車的案例，嫌犯用隨便一把鑰匙嘗試發動他人機車，警方通常會以攜帶行竊工具並實際著手，以竊盜未遂調查。

律師林育弘表示，一般情況不會有人會拿鑰匙去開啟別人上鎖的物品，法院在認定上，通常去開啟或是破「壞」如門鎖等安全設備的行為，通常就會認定達到「著手」程度。

以陳男案例為例來看，除非陳男自己本身有在經營娃娃機，否則購買機台專用鑰匙，動機已經非常可疑，最後竟然還拿出預備好的鑰匙，甚至去開啟他人娃娃機台，是因店家到場才停止行為，已經構成未遂犯。至於鑰匙最後是否能夠成功開鎖，涉及不能未遂，將交由法官會審酌他的行為是否具有危險性，決定是否判刑處罰。

