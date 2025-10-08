高鐵彰化站驚現噴漆怪客！ 6車慘遭「毀容」 離設計展不到400公尺

高鐵彰化站區出現噴漆怪客，至少6輛停放在站區周邊的自小客車慘遭塗鴉破壞。（記者陳冠備攝）

高鐵彰化站區昨（7日）出現「噴漆怪客」，至少6輛停放在站區周邊的自小客車慘遭塗鴉破壞，車身被潑漆、噴字，讓車主氣得直呼「太誇張！」由於台灣設計展即將於10日登場，主展館距離案發地僅約400公尺，民眾憂心治安狀況。警方表示，已鎖定涉案對象，全力追緝中。

田中警分局表示，昨（7日）下午1點38分接獲報案，指稱停放於「彰高2號廣場停車場」的車輛遭不明人士噴漆破壞。警方趕抵現場勘查，又在停車場內跟高鐵東六路周邊發現5輛車同樣遭殃，總計6輛車受害。遭噴漆的車輛，車門與引擎蓋上留有大面積黃色漆痕，疑為同一人所為。

警方隨即主動通知尚未察覺的車主前來檢視與報案，有受害車主表示，經常將車輛停在停車場，再搭高鐵上班，對於愛車無端被毀損，感到錯愕又氣憤。

田中派出所所長許翰綸表示，經調閱停車場與周邊路口監視器追查，初步已掌握犯嫌身分，依涉嫌「毀損罪」偵辦中，並將針對高鐵站周邊加強巡邏警力，以防再有模仿或報復性行為。

由於高鐵彰化站是民眾轉乘、停車主要據點，且台灣設計展主展館「冠軍行」也在附近，近期車流與人潮將倍增，消息傳出後引發民眾擔憂。警方除呼籲車主勿任意違停，也提醒民眾如發現可疑人車，應即刻通報警方，共同維護停車場與展區治安。

警已掌握犯嫌身分，依涉嫌「毀損罪」偵辦中。（民眾提供）

