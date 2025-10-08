向砂石車司機索「過路費」 警過世不起訴、1業者判刑4月

新北地院。（資料照）

台北市政府警察局大同分局鄭姓前警員（已過世，另為不起訴）常在轄區聯外橋樑取締砂石車超載、未使用專用車斗、未更新行車記錄器等，並開立高額罰單，之後因他人介紹結識林姓等3名砂石業者，竟以每台每年2萬元索取「過路費」，其中一名洪姓業者行賄鄭31萬元，新北地院依「貪污治罪條例」違背職務交付賄賂罪判處洪4個月徒刑，褫奪公權1年。

其他2名業者部分，林姓業者犯違背職務交付賄賂5罪，新北地院今年4月間已判他1年4月徒刑，緩刑4年，並向公庫支付10萬元，褫奪公權1年；另名陳姓業者判刑5月，至於鄭男已過世，檢方在去年間已處分不起訴。

檢調調查，鄭員常在大同分局轄內行經台北市聯外橋樑忠孝橋、市民大道等路段，攔查砂石車，檢舉超載、未使用專用車斗、未更新行車記錄器等，並開立高額罰單；林姓業者等人均被鄭員開過單，遂向友人抱怨，之後進一步透過友人結識鄭員。

檢調調查，鄭員竟從2011年起，要求業者如果有名下砂石車，行經他的轄區，每台每年都要給2萬元「過路費」，2018年起還漲價變成每台每年2萬1千元；林男等業者為避免再吃上高額罰單或希望鄭員改舉發較輕微違規事項，遂乖乖交錢，行賄時間大多在農曆年前後、地點大多在大同分局交通大隊辦公室1樓門口，也曾在醫院門口或新北市中和某商辦內，10年來總共送錢高達上百萬元，其中洪男透過林男行賄鄭約31萬元。

檢方調查，鄭員收錢後果真沒再取締這些送錢業者名下砂石車超載、未使用專用車斗、未更新行車記錄器等違規，亦或者改舉發較輕微違規事項。

