行李藏3公斤海洛因 馬來西亞2男桃機闖關遭逮

2名馬來西亞籍旅客今年6月間企圖走私近3公斤第一級毒品海洛因入境台灣，遭關務署台北關與航警局安檢大隊查獲。（航警局提供）

2名馬來西亞籍旅客今年6月間企圖走私近3公斤第一級毒品海洛因入境，遭關務署台北關與航警局安檢大隊查獲，全案依違反毒品危害防制條例報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦並於近日起訴。

關務署台北關與航警局安檢大隊今年6月間在桃機第一航廈進行入境旅客行李X光儀檢勤務時，發現一件自馬來西亞託運來台之行李X光顯像有異，待旅客提領後於以攔查，開箱後查獲第一級毒品海洛英，共重2.981公斤，市值超過新台幣3千萬元。

請繼續往下閱讀...

航警局表示，提領行李的馬來西亞籍犯D嫌向警方供稱，他與另外一名馬來西亞籍J嫌一同搭機來台，J嫌請他提領行李卻自己先行入境。航警局專案小組調閱監視器，發現J嫌入境後搭乘計程車前往桃園市中壢區中美路某商務旅館，當天便持拘票前往旅館將拘提J嫌到案。

2名嫌犯落網後供稱，他們在馬來西亞本來就認識，某天透過網路找到打工的機會，對方招待三天兩夜台灣旅遊，並提供每人約新台幣3萬5000元代價，請他們帶貨到台灣，到達台灣之後再回報，對方會請台灣這邊的人去找他們拿東西，不料一入境台灣就被查獲。航警調查後將2人依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

航警局表示，第一級毒品海洛英使用後無法集中精神，會產生幻覺，並出現昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小等斷癮症狀，提醒民眾勿好奇而接觸。製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2名馬來西亞籍旅客今年6月間企圖走私近3公斤第一級毒品海洛因入境台灣，遭關務署台北關與航警局安檢大隊查獲。（航警局提供）

關務署台北關與航警局安檢大隊今年6月間查獲2名馬來西亞籍旅客走私近3公斤、市價逾3千萬新台幣的第一級毒品海洛因。（航警局提供）

2名馬來西亞籍旅客今年6月間企圖走私近3公斤第一級毒品海洛因入境台灣，遭關務署台北關與航警局安檢大隊查獲，全案依違反毒品危害防制條例報請臺灣桃園地方檢察署指揮偵辦並於近日起訴。（航警局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法