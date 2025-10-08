平安路不平安？17歲少年開車自撞電桿 無照開罰1.8萬

張男把車撞得稀爛。（警方提供）

屏東縣竹田鄉今天清晨傳出一起交通事故，一名11月才滿18歲的李姓男子，疑似清晨開車出外遊蕩，行經平安路段時，自稱為閃車，卻因操作不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞得稀爛，現場一片狼藉。

警方表示，今天清晨6時52分許，17歲的李姓男子駕駛該黑色轎車行經竹田鄉平安路段時，疑因操作不慎自撞，所幸現場無人受傷。警方接獲報案後立即趕抵現場，協助交通疏導及安全防護，經檢測李姓駕駛並無酒駕情事。

警方指出，李男自稱是在前方路口為「相閃車」（台）後又回正才撞上路旁電線桿，但因前方路口無監視器，無法確認，此外，事故車輛隨後已由拖吊車排除，電線桿未斷裂，現場交通恢復順暢。

由於李男11月才滿18歲，明顯是無照駕駛，警方將依違反《道路交通處罰條例》的規定，處以無罰鍰1.8萬元，潮州警察分局呼籲，駕駛人行車應隨時注意前方路況並保持安全距離，切勿緊急轉向或超速行駛，以免因一時反應不及釀成事故。警方將持續加強巡邏及交通安全宣導，確保用路人行車安全。

張男把車撞得稀爛。（警方提供）

