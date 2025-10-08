賴士葆駕車撞傷2女 交警轉傳向媒體爆卦違個資法判刑

國民黨立委賴士葆駕車未禮讓行人斑馬線撞傷2女，在立法院鞠躬道歉。（資料照）

國民黨立委賴士葆去年7月9日開車於台北市大安區瑞安街巷弄內，撞傷正走斑馬線過馬路的2名女子，案件經媒體披露，賴士葆公開道歉並和解，但2女傷者不滿個資被外洩報導，報警提告，檢警偵辦發現是大安交通分隊洪姓警員，將在警方案件回報的工作群組中取得的個資，外洩給網媒；台北地院依「公務員假借職務機會非法利用個資罪」將洪員判處6月徒刑、緩刑4年，支付公庫25萬元。得上訴。

北檢認定2名承辦女警員，是將資料上傳至警方內部的「110民眾報案專區」事故回報LINE群組，是公務業務所需，並無不當洩密，處分不起訴，起訴在家看到車禍資訊而轉傳給媒體的洪員。

判決指出，2024年7月9日晚上9時許，賴士葆駕駛休旅車，行經北市瑞安街巷弄路口時，疑未禮讓綠燈通過馬路的行人，撞傷張姓、蔡姓2女，警方獲報到場施以酒測，賴士葆酒測值為0，兩女未提告，警方仍對賴士葆開立6000元交通違規罰單。

洪員隔日凌晨0時許，將2名女警傳送至群組的本案照片、車禍行車紀錄器檔案，以及使用警用電腦查詢的當事人個資等，在家中轉傳給「獨家報導」劉姓採訪主任對外披露，並有數家媒體跟進。

賴士葆當日上午於立法院公開向2名女傷者鞠躬道歉，強調他當時是綠燈左轉，但因天色昏暗而未注意到行人，他絕對會負起完全責任，強調這是他這輩子第1次開車撞到人。

2女不滿媒體刊出行車記錄器影片與擷圖，揭露她們的長相，認為個資遭外洩，報警提告。台北地檢署循線偵辦，發現是洪員轉傳給特定媒體，依個資法、刑法洩密罪嫌起訴。

台北地院法官審理認為，洪員未能謹守分際，洩露案件當事人資訊，法治觀念顯有不足，考量他犯後坦認犯行，2名已成年兒子分別就讀大學、研究所，酌情量處6月徒刑、緩刑4年，並支付公庫25萬元。

