    首頁 > 社會

    男子欠繳酒駕罰鍰、汽車燃料使用費及健保費 士林分署追回12萬

    2025/10/08 14:39 記者劉詠韻／台北報導
    士林分署承辦書記官聯繫金融機構，確認義務人存款帳戶已解除警示可執行。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部行政執行署士林分署近日成功向新北市張姓男子強制徵收12萬餘元，清償其酒駕罰鍰、滯納汽車燃料使用費及健保費。士林分署提醒，民眾應在期限內繳納交通違規罰鍰及其他公法金錢義務，以避免被強制執行，徒增不必要麻煩與費用。

    士林分署表示，張姓男子於2020年間因酒駕被裁處罰鍰18萬餘元，另有滯欠汽車燃料使用費及罰鍰3萬餘元、健保費9千餘元，均未依限繳納。經新北市政府交通事件裁決所、交通部公路局台北區監理所及衛福部健保署陸續移送執行後，士林分署啟動各項調查及強制執行措施。

    去年間，士林分署依法扣押張男名下銀行存款，但帳戶因涉刑事案件被列為「警示帳戶」，一度無法執行。近日確認該帳戶已解除警示後，分署立即核發執行命令，順利扣繳12萬餘元，用以清償滯納費用及部分交通違規罰鍰。

    分署並提醒，酒後駕車危害自身及他人安全，同時呼籲民眾務必在期限內繳納交通違規罰鍰及其他公法金錢義務，避免因欠繳遭強制執行，增加不必要的麻煩與費用。

