失聯移工酒駕車底拖腳踏車狂逃 大學生吃宵夜變神助攻

越南籍裴姓失聯移工酒駕撞倒民宅前腳踏車，車底仍卡著就逃逸，一群大學生吃宵夜時發現沿路跟拍報案，最終協助警方在草叢中逮人，全案依公共危險罪送辦。（民眾提供）

今天凌晨越南籍裴姓失聯移工開車撞倒民宅前腳踏車，車底仍卡著腳踏車逃逸，一群大學生吃宵夜時看到這個場景，沿路跟拍上傳脆並報案，警方在學生協助抓到裴男，並將他依法移送。

據了解，裴男是失聯3年多的移工，他開的這輛車，並非自己所有，而是好心的同鄉越南人，把車輛放在特定的位置，有幾個朋友共用，沒想到裴男卻酒後駕車，還出車禍撞進民宅中，屋主聞聽出門，只看見自己的腳踏車不見了，完全不知道裴男肇事後一時心急，卡著腳踏車逃逸。

和順派出所副所長許永勳與警員唐仲亞在0時41分接獲通報，先調閱監視器，研判肇事車輛朝北續行，隨即沿線搜尋至安定區沙崙一帶。其間，報案學生在路邊揮手攔下巡邏車，指出可疑車一路拖行腳踏車，駕駛棄車後竄入巷內草叢，並親自帶著警方前往指認與搜尋。

員警依指示狹帶警戒進入草叢搜尋，當場查獲藏匿的裴男，警方實施呼氣酒測，數值達1.11 mg/L，警方當場依入出國及移民法將人逮捕帶返，另依公共危險罪函送台南地檢署偵辦，肇事與逃逸經過、損害情形將續由偵辦單位釐清，後續依法處理不容寬貸。

三分局表示，警方感謝民眾深夜協助，也重申酒後駕車害己害人，外籍移工與所有用路人都應遵守交通法規與處所秩序，共同維護道路與社會安全。民眾若目擊事故或可疑情形，應立即撥打110通報，夜間行車務必提高注意力與安全距離，避免發生危險。

