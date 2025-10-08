為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄女代書墜樓亡！女兒控宮廟聯手代銷詐1.6億 檢警介入調查

    2025/10/08 14:26 記者黃良傑／高雄報導
    高雄女代書疑遭宮廟與代銷聯手詐騙墜樓亡，家人拿出死者日記交律師提告，檢警介入調查。（記者黃良傑攝）

    高市日前一名孫姓女代書墜樓身亡，親友今（8）日為她辦後事，死者女兒並向媒體投訴，母親疑遭私人宮廟連手房產代銷業者詐騙，受騙總金額達1億6000萬元，這些錢都是找來親友一起投資，控訴該私人宮廟的主持人姊妹和代銷公司的女董連手誆騙母親。

    據了解，孫姓女代書（56歲）於10月1日在高市鼓山區住處墜樓，送醫不治，家人在死者孫女生前留下的2本日記、書信，其中1本還寫著「要上新聞」，家屬決定委由律師陪同在靈堂前召開記者會，指控高雄鳳山某私人宮廟孫姓主持人，涉嫌聯合代銷公司誆騙死者投資，死者不知情下又拉親友們投資。

    孫女每月面臨親友催收利息和債務的壓力，最後被逼到貸款、賣車，連房子都被法拍，又有40多名親友受害，媽媽才走上絕路，因此，家屬要為死者討公道。

    警方表示，鳳山某宮主以消業障累積福報為名，鼓勵死者孫女捐獻「香油錢」，孫女最後以「捐獻宮廟」名義捐獻300多萬，家屬認為她遭宮主詐騙，今年7月間向偵查隊報案，警方依規定受理並接續偵辦。

    家屬控訴該宮廟孫姓姊妹長年以「問事解惑」名義，吸收資產頗豐的信眾，藉鬼神之說建立信任，再以消業障累積福報等由，要求捐獻300多萬，後來又誆其家庭及感情不順，鼓勵其投資，稱可給兒女增「福報」，死者才找40多名親友，將數千萬元拿給廟方介紹的代銷公司幹部。

    不過，廟方否認相關詐欺指控，警方將比對金流，並報請臺灣高雄地檢署指揮偵辦，目前案情仍在調查、釐清中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

