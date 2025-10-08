為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北男樓梯間失足滾落一度無呼吸心跳 女鄰居聞聲響CPR救命

    2025/10/08 14:04 記者陸運鋒／新北報導
    周男今早外出時疑似失足從樓梯間滾落，導致頭部受到重擊且失去呼吸心跳，經急救後已恢復生命跡象。（記者陸運鋒翻攝）

    周男今早外出時疑似失足從樓梯間滾落，導致頭部受到重擊且失去呼吸心跳，經急救後已恢復生命跡象。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市周姓男子今天上午從中和區住處外出時，疑似不慎失足從樓梯間滾落，導致頭部受到重擊且失去呼吸心跳，一名女鄰居聽見聲響後查看，連忙實施CPR心肺復甦術，並由救護人員送醫搶救，所幸經急救後已恢復生命跡象，詳細原因仍有待釐清。

    中和警分局調查，住在中和員山路的63歲周男，今上午11時許步出家門，當時準備從住家2樓走下，卻疑似不慎失足踩空滾落到1樓，一名女鄰居聽見聲響後查看，發現周男頭部受傷鮮血直流，且已經沒有呼吸心跳，隨即打119報案。

    據知，消防人員隨即在電話中，教導女鄰居第一時間處置，女鄰居依照指示對周男實施CPR心肺復甦術，隨後由趕抵的救護人員接手，送往衛福部立雙和醫院搶救，而周男經急救後已恢復呼吸心跳，目前昏迷治療中。

    據指出，警方在現場勘驗後，已排除有外力介入，研判周男疑因失足導致跌落，不過，由於周男仍處昏迷狀態，詳細原因有待進一步釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播