新北男樓梯間失足滾落一度無呼吸心跳 女鄰居聞聲響CPR救命

新北市周姓男子今天上午從中和區住處外出時，疑似不慎失足從樓梯間滾落，導致頭部受到重擊且失去呼吸心跳，一名女鄰居聽見聲響後查看，連忙實施CPR心肺復甦術，並由救護人員送醫搶救，所幸經急救後已恢復生命跡象，詳細原因仍有待釐清。

中和警分局調查，住在中和員山路的63歲周男，今上午11時許步出家門，當時準備從住家2樓走下，卻疑似不慎失足踩空滾落到1樓，一名女鄰居聽見聲響後查看，發現周男頭部受傷鮮血直流，且已經沒有呼吸心跳，隨即打119報案。

據知，消防人員隨即在電話中，教導女鄰居第一時間處置，女鄰居依照指示對周男實施CPR心肺復甦術，隨後由趕抵的救護人員接手，送往衛福部立雙和醫院搶救，而周男經急救後已恢復呼吸心跳，目前昏迷治療中。

據指出，警方在現場勘驗後，已排除有外力介入，研判周男疑因失足導致跌落，不過，由於周男仍處昏迷狀態，詳細原因有待進一步釐清。

