4保險員結伴遊澳門「假摔」詐保 1人沒撐住調查全說了

任職國內某知名保險公司的曾姓等4位保險員，出發前往澳門前先替自己投保旅遊平安險，他們在當地「假摔」後，由配合的醫生開立不實的受傷診斷證明，回台向4家保險公司詐保6至37萬元不等保險理賠金，其中1名蔡姓保險員被調查時說出真相，獲法官輕判緩刑2年，但曾男等3名保險員則否認涉案，被依詐欺罪各判2年4月至2年6月不等刑期。

判決指出，2018年12月，傅姓保險員到澳門旅遊後，聲稱自己在餐廳吃自助餐後，去中庭拍照時不小心從階梯摔下，導致左腿挫傷，回台後，他向保險公司申請傷害險，獲得理賠1萬9千餘元；傅男疑似「呷好逗相報」，與同公司的曾姓保險員3人商量好後，隔年6月再一起去澳門玩，結果4位保險員都在澳門摔倒受傷，回台向投保的4家保險公司申請理賠。

由於4人同遊澳門都受傷，且摔倒後都是由同一位澳門醫生開立診斷書的情況太過詭異，曾男等人雖獲6至37萬元不等保險理賠金，但仍引來保險公司注意，經派員調查後，蔡姓保險員沒撐住吐出實情。

蔡姓保險員在調查時坦承詐保，還說越早受傷看診，治療期間就越長，返台後能申請的理賠金就更多，但謊稱的傷勢則不能嚴重到骨折程度，因為骨折需要照X光才能驗證。返國後他們都會再去國內診所接受震波治療該謊稱傷勢，因為可以治療比較多次、請領較高額的保險金。

高雄地院審理時，曾男3人仍否認涉案，但法官綜合相關事證後不採信他們的說詞，依詐欺罪各判2年4月至2年6月不等刑期；而蔡姓保險員則因坦承犯行也獲保險公司原諒，被法官判刑1年，另宣告緩刑2年，須向公庫支付10萬元，並提供80小時義務勞務，可上訴。

