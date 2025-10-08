房產網紅Ted控訴女兒遭幼兒園虐待 徐閉：地方選舉關係你生活大小事

房地產網紅Ted控訴，其不到3歲的女兒遭幼兒園老師霸凌、虐待，消息曝光引外界譁然。（圖擷自「35線上賞屋」YouTube頻道）

房地產網紅Ted控訴，其不到3歲的女兒遭幼兒園老師霸凌、虐待，消息曝光引外界譁然。對此，網紅徐閉表明昨日睡覺前看到賞屋頻道出現幼兒園霸凌相關影片，看完內容後有感而發地說「地方選舉真的關係到你生活大小事，包括你的小孩被不當處罰時的申訴管道」。

徐閉今日發文提及，她昨天睡前發現經常看的賞屋頻道，竟然出了這個主題，「Ted的小孩就讀昂貴的林口雙語幼稚園，他和其他家長發現學校老師會用膠帶貼小孩嘴巴，而且還疑似體罰。」

請繼續往下閱讀...

徐閉坦言，「大家要知道，除了大學以外，學校的主管機關都是地方政府，所以我才一直呼籲大家地方選舉也要好好投票，不是因為我政治魔人，而是地方選舉真的關係到你生活大小事，包括你的小孩被不當處罰時的申訴管道，媒體會不會壓新聞」。

徐閉提及，大家仔細回想，同樣是疑似虐童案，高雄處理速度多快？發生在新北市就是壓新聞和網軍帶風向，發生在台北市更離譜，大家還記得徐巧芯做了什麼嗎？這種事如果發生在台南高雄，全台灣都會幫你監督。

徐閉最後說，「大家真的要好好投票。希望這些受害的小朋友和家長可以討回公道。最後我要提醒大家，全世界最大的兒虐影片市場在中國，而台灣有很多協力者。」

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同想法，有人說「大家別忘了面對剴剴這麼悲傷的案子，台北市都可以有人身懷六甲卻不進場開會伸張正義，更別提那個說自己不是市長的三寶爸」、「每次看到幼稚園小朋友被虐待的新聞就很難過，感覺好像是父母付錢給兇手，那些老師都沒良心嗎？不喜歡小孩為什麼要去當幼稚園老師？」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

相關新聞請見︰

幼兒園驚爆虐童！網紅Ted控3歲女遭「膠帶貼嘴、打臉」：老師死不承認

林口某雙語補習班被網紅Ted控涉虐童 新北教育局查獲違法教保先罰

<

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法