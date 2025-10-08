為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    追討3萬債務 男子夥同友人二度圍毆少年4人起訴

    2025/10/08 13:59 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市張姓男子不滿少年阿亮（化名）欠他台幣3萬元不還，竟夥同王、陳、楊等人分持鋁、木棒，痛毆手無寸鐵的阿亮成傷。基隆地檢署偵結將張等4人依成年人故意對少年犯傷害等罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    基隆市張姓男子不滿少年阿亮（化名）欠他台幣3萬元不還，2度偶遇阿亮，竟夥同王男、陳男、楊男等人分持鋁、木棒，痛毆手無寸鐵的阿亮成傷。基隆地檢署今（8日）偵結，將張等4人依成年人故意對少年犯傷害等罪嫌起訴。

    起訴指出，張姓男子與阿亮有債務糾紛，去年4月間，為向阿亮追討3萬元債務，開車載與阿亮也有嫌隙的王男，一同前往阿亮基隆市深澳坑住處堵人，見阿亮現身，2人分持鋁棒與木棒輪流打得阿亮頭部、手部等處多處成傷。

    5個月後，張男與吳姓、陳姓、楊姓與闕姓等4名友人，在新北市瑞芳區某夾娃娃機店，巧遇在附近吃晚餐的阿亮時，上前向阿亮追討3萬元欠款，阿亮不僅表示不還錢，還朝張男比中指，隨後跳上陳姓友人的機車逃跑，引發張等人不滿，張隨即搭乘陳男開的車，吳搭楊的車，緊追陳與阿亮的機車。

    陳、楊駕車在新北市瑞芳區一處加油站前攔下陳騎車機車後，張、王、陳、楊等人持持鋁棒追打阿亮，致阿亮右側膝部擦傷、腰部鈍挫傷、右手擦傷、左腳擦傷等傷害。基隆地檢署偵結，將張等4人依成年人故意對少年犯傷害等罪嫌起訴，另給予吳、闕2人處分緩起訴。

