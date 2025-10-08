為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    1女2男鼻頭漁港潛水 1男疑被浪捲走失蹤

    2025/10/08 13:43 記者林嘉東／新北報導
    30歲林姓女子今天上午與莊姓男子及另名男子一起到新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海域潛水。新北市瑞芳警分局在附近海域搜尋莊男下落。（記者林嘉東翻攝）

    30歲林姓女子今天上午與莊姓男子及另名男子一起到新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海域潛水。新北市瑞芳警分局在附近海域搜尋莊男下落。（記者林嘉東翻攝）

    林姓女子今（8日）上午與莊姓友人及另名男子共3人，結伴至新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海域潛水；林女與男姓友人近午上岸後，遲未見莊男上岸，擔心莊男被浪捲走，立即報案。新北市消防局第六救災救護大隊出動15名消防隊員馳援，持續附近海域搜尋中。

    新北市消防局第六救災救護大隊今天上午11點49分接獲報案稱，有2男1女到新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海潛水，其中37歲莊姓男子，遲遲未上岸，疑似被浪捲走失聯。新北市消防局獲報出動15名消防隊員趕往附近海域搜尋中。

    警方調查，30歲林姓女子今天上午與莊姓男子及另名男子一起到新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海域潛水，林與另名男姓友人陸續於近午陸續上岸後，遲未見莊男上岸，擔心莊男可能被浪捲走立即報警；新北市消防局出動15名消防隊員馳援，在附近海域搜尋中。

    新北市消防局第六救災救護大隊獲知莊男失聯後，出動15名消防隊員馳援，持續搜尋附近海域。（記者林嘉東翻攝）

    新北市消防局第六救災救護大隊獲知莊男失聯後，出動15名消防隊員馳援，持續搜尋附近海域。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播