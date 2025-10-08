1女2男鼻頭漁港潛水 1男疑被浪捲走失蹤

30歲林姓女子今天上午與莊姓男子及另名男子一起到新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海域潛水。新北市瑞芳警分局在附近海域搜尋莊男下落。（記者林嘉東翻攝）

林姓女子今（8日）上午與莊姓友人及另名男子共3人，結伴至新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海域潛水；林女與男姓友人近午上岸後，遲未見莊男上岸，擔心莊男被浪捲走，立即報案。新北市消防局第六救災救護大隊出動15名消防隊員馳援，持續附近海域搜尋中。

新北市消防局第六救災救護大隊今天上午11點49分接獲報案稱，有2男1女到新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海潛水，其中37歲莊姓男子，遲遲未上岸，疑似被浪捲走失聯。新北市消防局獲報出動15名消防隊員趕往附近海域搜尋中。

