竹縣消防局全國首配氰化物解毒劑 助攻火場患者急救

新竹縣政府消防局獲企業熱心捐贈「Cyanokit氰化物解毒劑」，成為全國第一個正式取得並配備氰化物解毒劑的消防機關。（新竹縣消防局提供）

建物火災現場的患者，除燒傷外，還常發生氰化物中毒，而使身體「用不到氧」而喪命！新竹縣政府消防局獲企業熱心捐贈「Cyanokit氰化物解毒劑」，成為全國第一個正式取得並配備氰化物解毒劑的消防機關，堪稱第一線的「行動急診室」，為火場救護再添一層關鍵保障。

消防局今天舉辦捐贈儀式，健亞生物科技股份有限公司與富泰空調科技股份有限公司分別熱心捐贈2組、1組氰化物解毒劑，1劑單價4萬3000元，總價值13萬元，且屬一次性使用藥品。

消防局長陳中振指出，建物火災現場的患者，除燒傷外，常同時暴露於一氧化碳（CO）與氫氰酸（HCN）等有毒氣體。兩者聯合作用時，會導致病人體內嚴重缺氧、迅速昏迷甚至心跳停止。氰化物中毒的可怕之處在於，它會讓細胞無法利用氧氣，即使吸入再多氧氣，身體仍處於「用不到氧」的狀態。Cyanokit 的主要成分為 Hydroxocobalamin（羥鈷胺），是一種維他命 B₁₂ 衍生物，可主動與氰化物結合生成無毒的氰鈷胺，並由尿液排出體外，有效解除中毒、恢復細胞氧氣利用能力。

今年7月，消防局已正式通過新增院前藥物使用流程，讓高級救護技術員（EMT-P）在現場即可依臨床判斷使用氰化物解毒劑。這代表新竹縣救護人員現場可使用的藥物已達19種，急救能力大幅提升，堪稱「行動急診室」，讓縣民在關鍵時刻獲得更全面的生命保障。

陳中振表示，這次捐贈不僅是全國首例，更是民間自主性善舉的典範，他特別感謝健亞生物科技與富泰空調科技的慷慨支持，讓第一線消防救護人員能夠更有力地拯救生命，守護縣民安全。

新竹縣政府消防局獲富泰空調科技公司熱心捐贈1組氰化物解毒劑。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局獲健亞生物科技公司熱心捐贈2組氰化物解毒劑。（新竹縣消防局提供）

