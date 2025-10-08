「人形蜈蚣」訓練重傷準消防員頸椎 高院判消防署國賠486萬

24歲朱姓準消防員接受「人形蜈蚣」訓練傷及頸椎，以致無法跑、跳，甚至握筆，高院判消防署國賠486萬元。（記者楊國文攝）

24歲朱姓男子大學畢業後考取消防警察人員特考，當接受消防署教育訓練實施「堆疊訓練（俗稱人形蜈蚣）」時，因前方學員不慎摔落，瞬間拉扯到他的頸椎，導致他朱男脊髓損傷，出現肢體無力及麻木等症狀等，經多次手術後仍無法正常跑跳，甚至無法握筆寫字，提起國賠訴訟。台北地院認定訓練中心未做好防護，有疏失，判消防署應國賠496萬餘元；全案上訴，高等法院今判決消防署應國賠486萬多元，可上訴3審。

高院判決指出，消防署所屬相關公務員對朱男等受訓學員實施「堆疊訓練」，構成裁量逾越及濫用的過失，逾越教育班長教育內容工作內容合理運用中隊時間的授權範圍，也與達成「培養團隊精神」的目的不符比例原則，朱男受到脊髓損傷等傷害與「堆疊訓練」具有相當因果關係。

高院認定，依據朱男的診斷證明書、病歷資料，與國立成功大學附設醫院對朱男勞動力損比例的鑑定意見，並審酌消防署的過失態樣、朱男受侵害的程度等，判決消防署應國賠486萬元；另外，改判朱男就醫囑休養3個月，不得請求看護費用。

朱男是在2018年考上公務人員特種考試四等消防警察人員考試，自2019年1月16日到消防署訓練中心參加為期3週的教育訓練。

同月1月29日下午，訓練中心某教育區隊長指示朱男與其他受訓學員實施具有高度危險性的「堆疊訓練」（又稱人形蜈蚣、人體蜈蚣），即由學員排列為一縱隊，每名學員將雙腿置於其後方學員的肩膀及背部，全員以雙手撐起身體至與地面平行。

不過，訓練過程中，朱男前方的學員體力不支摔落柏油地面，但其雙腿放置在朱男的頭、頸部位置，導致朱男頭、頸部受到瞬間外力傷害，出現右側肢體無力及麻木等症狀，送醫治療後發現有脊髓損傷及脊髓神經壓迫等傷害。

朱男經多次手術，接受頸椎椎間盤切除、神經減壓手術等治療，仍被衛福部認定為重大傷病，領有輕度身心障礙證明。朱男雖然持續治療，迄今仍不能跑、跳、快走，走路會跛腳，身體左側肢體無冷熱知覺及痛覺、右側肢體運用障礙，無法準確握筆寫字，還需要父母照顧日常生活。

朱男認為，消防署訓練中心人員未依防護辦法規定，對於堆疊訓練的危險性未盡注意義務，明顯有過失，且案發時才24歲，此傷害妨礙到未來生涯發展，向消防署求償包括醫藥費、交通費、精神慰撫金等共660萬多元。

台北地院審理後認為，訓練中心人員未依規定做好防護，對堆疊訓練危險性未盡特別注意的義務，有明顯過失，堆疊訓練與朱男傷害間有相當的因果關係，判消防署應國賠朱男496萬餘元。全案上訴高等法院。

