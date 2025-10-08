林口某雙語補習班被網紅Ted控涉虐童 新北教育局查獲違法教保先罰

房地產網紅Ted指控新北市林口區某雙語補習班涉嫌虐童。（翻攝自youtube）

房地產Youtuber「Ted」拍片驚爆3歲女兒就讀新北市林口區某雙語幼兒園竟遭到幼教老師以封箱膠帶貼嘴巴，甚至打臉、關進小黑屋等不當管教；新北市教育局表示，已責令業者2天內提供監視錄影畫面查核，並同步聯繫家長取得相關事證，相關資料移請社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》調查處理。

平時專門討論房地產的網紅Ted在影片中指出，女兒為此每晚做惡夢，甚至其他家長也透露，小孩目睹班上好幾個同學嘴巴都被貼膠帶，還有孩子半夜做噩夢哭喊「我不要」、「不要打我的臉臉」。他哽咽痛心喊話主管機關及社會大眾重視這起事件。

請繼續往下閱讀...

對此，林口警方回應，尚未接獲報案，將主動聯繫說明釐清。

新北教育局獲報已前往稽查，發現幼兒園以補習班名義立案，卻違法從事教保服務，已要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重可裁罰負責人30萬元。

教育局指出，對任何形式的不當對待或體罰行為「零容忍」，倘經查屬實，除依法最重裁罰60萬元外，將啟動不適任人員認定程序，最高可永久禁止從事補習班教職，並通報列入全國不適任人員系統，依法嚴懲、絕不寬貸。

社會局表示，若調查發現照顧服務人員確有不當對待兒少情事，將依兒童及少年福利與權益保障法第49條及第97條規定，處以6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名；另針對受害幼兒及家長，依其需求提供身心評估、心理輔導、親職教育及法律扶助等資源。

相關新聞請見：

幼兒園驚爆虐童！網紅Ted控3歲女遭「膠帶貼嘴、打臉」：老師死不承認

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法