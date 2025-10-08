桃園龍潭警10月取締酒駕大執法 7天已逮11件

桃園市龍潭警分局10月取締酒駕大執法，轄區交通事故明顯下降。（記者李容萍翻攝）

桃園市警察局龍潭警察分局防制酒後駕車危害用路人安全，自10月1日至31日規劃取締酒駕大執法專案，7天來已取締11件，展現對酒駕零容忍的決心，同時有效降低交通事故。

警方統計本月1至7日取締的11件酒駕，其中行政違規（酒測值為每公升0.24毫克以下）2件、涉嫌觸犯公共危險罪（酒測值每公升0.25毫克以上）移送法辦9件，比較去年同期取締件數5件，增加120％；車禍受傷事故（A2）26件，比去年同期34件比較減少8件，下降比率24％逾兩成。顯示有效規劃勤務可以提升執法成效，尤其車禍受傷案件較去年同期明顯改善，將持續推動相關勤務。

龍潭警分局長施宇峰表示，警方規劃專案時，針對易發生酒駕肇事路段，及常見酒駕行為地點，列為執法重點，採不定點、不定時方式執行道路臨檢，並結合封鎖式路檢與機動巡邏攔查等方式，運用優勢警力強勢取締，全力防阻酒駕，並進一步預防事故。他強調酒後駕車、超速及闖紅燈等違規行為是導致交通事故的主要原因之一，接下來國慶連假期間警方會繼續強力執法，保障用路人的安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

