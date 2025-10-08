為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    特殊管道買「內部低價股票」穩賺不賠？ 7旬婦險損失180萬

    2025/10/08 12:57 記者王冠仁／台北報導
    員警勸阻周姓老婦被騙。（記者王冠仁翻攝）

    員警勸阻周姓老婦被騙。（記者王冠仁翻攝）

    7旬周姓老婦透過網路認識網友，對方聲稱有特殊管道，可以購買某公司「內部低價股票」，再高價賣出可以穩賺不賠。周信以為真，跑到住家附近的銀行打算解除定存並提領180萬元，幸虧行員發現異狀通報警方，轄區員警及時趕來揭穿詐騙集團謊言，這才幫助她保住積蓄。

    北市警中正一分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團使用的行騙方式，同時也呼籲民眾，近年來各種投資型詐騙手法猖獗，大多都是以高報酬、低風險為誘因，吸引民眾投入金錢，請民眾切勿輕信來源不明的投資資訊，務必反覆查證再三，避免落入詐騙陷阱。

    警方調查，住在台北市的周姓老婦，先前透過網路輾轉認識一名網友，由於周平時有投資理財的習慣，因此這名網友跟她談論投資股票的心法與經驗，她對此相當感興趣。不久後，這名網友將她拉入一個通訊軟體的群組，還秀出假的對帳單、獲利圖表給她看，聲稱有管道可以購買某公司「內部低價股票」，再高價賣出，穩賺不賠。

    周不察，連忙追問該如何進行，對方謊稱這是內線交易，不可以留下金流紀錄，因此要她去領錢出來交給理財專員，專員儲值以後她就能夠操作投資。周不久後跑到住家附近的永豐銀行濟南路分行，告訴行員要解除定存並提領180萬元。

    不過，由於金額龐大，再加上行員發現周頻繁使用平板電腦疑似在與人傳對話訊息，疑似遭遇詐騙，行員立即通報警方。員警到場後，這才發現周遇上典型的假投資詐騙，員警立刻提供相關詐騙資訊，耐心勸說，周最終才驚覺受騙，隨即打消解除定存的念頭。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播