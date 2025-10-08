特殊管道買「內部低價股票」穩賺不賠？ 7旬婦險損失180萬

員警勸阻周姓老婦被騙。（記者王冠仁翻攝）

7旬周姓老婦透過網路認識網友，對方聲稱有特殊管道，可以購買某公司「內部低價股票」，再高價賣出可以穩賺不賠。周信以為真，跑到住家附近的銀行打算解除定存並提領180萬元，幸虧行員發現異狀通報警方，轄區員警及時趕來揭穿詐騙集團謊言，這才幫助她保住積蓄。

北市警中正一分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團使用的行騙方式，同時也呼籲民眾，近年來各種投資型詐騙手法猖獗，大多都是以高報酬、低風險為誘因，吸引民眾投入金錢，請民眾切勿輕信來源不明的投資資訊，務必反覆查證再三，避免落入詐騙陷阱。

警方調查，住在台北市的周姓老婦，先前透過網路輾轉認識一名網友，由於周平時有投資理財的習慣，因此這名網友跟她談論投資股票的心法與經驗，她對此相當感興趣。不久後，這名網友將她拉入一個通訊軟體的群組，還秀出假的對帳單、獲利圖表給她看，聲稱有管道可以購買某公司「內部低價股票」，再高價賣出，穩賺不賠。

周不察，連忙追問該如何進行，對方謊稱這是內線交易，不可以留下金流紀錄，因此要她去領錢出來交給理財專員，專員儲值以後她就能夠操作投資。周不久後跑到住家附近的永豐銀行濟南路分行，告訴行員要解除定存並提領180萬元。

不過，由於金額龐大，再加上行員發現周頻繁使用平板電腦疑似在與人傳對話訊息，疑似遭遇詐騙，行員立即通報警方。員警到場後，這才發現周遇上典型的假投資詐騙，員警立刻提供相關詐騙資訊，耐心勸說，周最終才驚覺受騙，隨即打消解除定存的念頭。

