人數不足怠惰？ 蔡宗珍、楊惠欽、朱富美大法官心聲：盼憲法法庭正常運作

因藍白立委聯手通過憲法訴訟法修正案，提高至少須有10位大法官評議的門檻，又兩度封殺大官人事案，使目前僅有8位大法官的憲法法庭實質癱瘓，但近日陸續有媒體抨擊大法官怠惰、在睡覺，大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美認為與實情不符，今發表共同聲明指出大法官必須恪遵憲法，不得以違憲方式恣意行使大官職權，3位大法官多次透過書面建議，盼在合憲合法前提下，促成憲法法庭合法運作，避免引起憲政爭議。

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3人，針對近日媒體報導大法官就繫屬中案件的立場與處理狀況，認為未達理想，甚至批評怠惰，認為所述內容與實情不合，恐誤導社會視聽，發表共同聲明指出，大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，也不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權。

現行有效的憲法訴訟法，是立法院基於憲法明文授權所制定，大法官有遵守的義務，無權恣意不適用。

楊惠欽等3位大法官指出，依新修正的憲法訴訟法第30條第2項規定，大法官審理、評議已受理案件的合法組織門檻是10人；憲法法庭組織不合法，所為評議自屬違法；基於守護憲法的義務，大法官不應參與案件的違法評議與判決。

3位大法官特別指出，曾透過法理解釋方式，多次提出書面具體建議，試圖尋求突破大法官人數不足所致困境，希望於合憲合法之前提下，全力促成憲法法庭合法運作，避免引發憲政爭議，維護自由民主憲政秩序。

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3位大法官的5點澄清聲明全文如下：

有媒體報導大法官就繫屬中案件的立場與處理狀況，所述內容與實情多有出入，恐嚴重誤導社會視聽，特澄清如下：

一、大法官依法組成憲法法庭，正常行使法定職權，為吾等（大法官）與國人殷切之期盼。

二、大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序，不得自外於憲法，亦不得以違憲方式自我擴權，恣意行使大法官職權。

三、基於守護憲法之義務，大法官須遵守現行有效之憲法訴訟法規定：

憲法明文規定司法院設大法官15人，由總統提名，經立法院同意任命；憲法也明文規定，司法院之組織，應以法律定之。因此，司法院大法官行使職權之組織形式與作成有效裁判之門檻要求等事項，除憲法已規定外，均應由立法院制定法律予以規定，憲法訴訟法便是立法院依憲法授權，就大法官行使憲法職權相關事項所為法律規定。基於遵守憲法之義務，大法官須依憲法訴訟法之規定，組成憲法法庭，依法定程序，作成判決。

依法，大法官審理已受理案件的合法組織門檻是10人；吾等（大法官）曾多次提出書面具體建議，尋求突破大法官人數不足所致運作困境

新修正憲法訴訟法第30條第2項至第6項規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用。其中第2項前段明定：「前項參與評議之大法官人數不得低於10人」，明示大法官行使職權的合法組織門檻是10人；大法官人數低於10人時，原則上無法組成合法之憲法法庭，自不得進行已受理案件之評議。憲法法庭組織不合法，所為評議自屬違法。基於守護憲法之義務，大法官不應參與案件之違法評議與判決。

現任大法官僅有8位，吾等於守憲守法之前提下，亦努力透過法理解釋方式，尋求突破大法官人數不足所致運作困境之可能，數月來，已多次提出書面具體建議，與不同意見大法官溝通。

五、憲法法庭正常運作，乃吾等所至盼，期於合憲合法之前提下，竭盡全力促成憲法法庭合法運作，避免引發憲政爭議，以維護自由民主憲政秩序！

