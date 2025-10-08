為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄6歲童沒去學校上課 社工家訪驚見：陪媽媽拉K

    2025/10/08 13:03 記者黃佳琳／高雄報導
    小一男童長期缺課未到校，家工家訪時驚見男童母親竟在兒子面前吸毒。示意圖（資料照）

    小一男童長期缺課未到校，家工家訪時驚見男童母親竟在兒子面前吸毒。示意圖（資料照）

    高雄一名小一新生常無故缺課，學校通報後，社工到男童家查訪，驚見房內煙霧繚繞，經報警採驗後，在男童毛髮驗出愷他命、去甲基愷他命、4-甲基甲基卡西酮等毒品反應，男童母親被依妨害幼童發育罪判徒刑6月，得易科罰金。

    判決指出，去年3月，就讀鼓山區某國小一年級的男童小偉（化名）被學校通報長期無故缺課，社工到小偉家查訪時，發現小偉和母親同住一間房，且房裡煙霧繚繞，充斥著刺鼻的味道；社工趕緊向警方尋求協助，警方上門搜出愷他命1包、K盤2個，當場逮捕小偉母親，並帶著小偉去醫院驗傷。

    醫院雖未發現小偉有家暴受傷的情況，但卻在他的毛髮中，驗出愷他命、去甲基愷他命、4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）等三級毒品反應；高雄地方法院審理時，媽媽坦承會當著兒子的面吸毒，沒有理會兒子是否也會跟著一起吸食到毒品，由於相關事證明確，小偉母親被法官依妨害幼童發育罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播