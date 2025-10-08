高雄6歲童沒去學校上課 社工家訪驚見：陪媽媽拉K

小一男童長期缺課未到校，家工家訪時驚見男童母親竟在兒子面前吸毒。示意圖（資料照）

高雄一名小一新生常無故缺課，學校通報後，社工到男童家查訪，驚見房內煙霧繚繞，經報警採驗後，在男童毛髮驗出愷他命、去甲基愷他命、4-甲基甲基卡西酮等毒品反應，男童母親被依妨害幼童發育罪判徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，去年3月，就讀鼓山區某國小一年級的男童小偉（化名）被學校通報長期無故缺課，社工到小偉家查訪時，發現小偉和母親同住一間房，且房裡煙霧繚繞，充斥著刺鼻的味道；社工趕緊向警方尋求協助，警方上門搜出愷他命1包、K盤2個，當場逮捕小偉母親，並帶著小偉去醫院驗傷。

請繼續往下閱讀...

醫院雖未發現小偉有家暴受傷的情況，但卻在他的毛髮中，驗出愷他命、去甲基愷他命、4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）等三級毒品反應；高雄地方法院審理時，媽媽坦承會當著兒子的面吸毒，沒有理會兒子是否也會跟著一起吸食到毒品，由於相關事證明確，小偉母親被法官依妨害幼童發育罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法