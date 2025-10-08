為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗路口暗夜閃燈 轎車撞噴機車爆炸起火

    2025/10/08 12:54 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市中正路與至公路口今（8）日2點許發生轎車與機車碰撞事故，機車遭撞擊噴飛並爆炸起火燃燒。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市中正路與至公路口今（8）日2點許發生轎車與機車碰撞事故，機車遭撞擊噴飛並爆炸起火燃燒。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市中正路與至公路口今（8）日凌晨2點許發生轎車與機車碰撞事故，機車遭撞擊噴飛並爆炸起火燃燒，騎士傷重送醫，目前手術治療中。

    這起車禍發生於今天凌晨2點許，苗栗警分局南苗派出所獲報到場後，立即協助管制疏導交通，機車騎士受傷經由救護車送醫救治。

    經警方初步調查，蔡男（19歲）騎機車由至公路東往西行駛，行經中正路口時，與羅男（22歲）駕駛由中正路南往北直行之轎車發生碰撞，碰撞後機車又滑行碰撞路旁停放之3輛機車並引發火勢。

    汽車駕駛羅男經警方酒精檢測無飲酒情形，機車駕駛蔡男受傷尚未實施酒測。警方初步了解，事故路口當時為閃燈運行，羅男行車方向為閃黃燈、蔡男行車方向為閃紅燈，詳細事故原因仍需調查釐清。

    苗栗警分局呼籲用路人駕駛車輛務必遵守交通規則，行經無號誌或閃光號誌路口應確實停讓，以確保自身及其他用路人安全。

    苗栗市中正路與至公路口今（8）日2點許發生轎車與機車碰撞事故，機車遭撞擊噴飛並爆炸起火燃燒。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市中正路與至公路口今（8）日2點許發生轎車與機車碰撞事故，機車遭撞擊噴飛並爆炸起火燃燒。（記者彭健禮翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播