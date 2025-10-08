苗栗路口暗夜閃燈 轎車撞噴機車爆炸起火

苗栗市中正路與至公路口今（8）日2點許發生轎車與機車碰撞事故，機車遭撞擊噴飛並爆炸起火燃燒。（記者彭健禮翻攝）

苗栗市中正路與至公路口今（8）日凌晨2點許發生轎車與機車碰撞事故，機車遭撞擊噴飛並爆炸起火燃燒，騎士傷重送醫，目前手術治療中。

這起車禍發生於今天凌晨2點許，苗栗警分局南苗派出所獲報到場後，立即協助管制疏導交通，機車騎士受傷經由救護車送醫救治。

經警方初步調查，蔡男（19歲）騎機車由至公路東往西行駛，行經中正路口時，與羅男（22歲）駕駛由中正路南往北直行之轎車發生碰撞，碰撞後機車又滑行碰撞路旁停放之3輛機車並引發火勢。

汽車駕駛羅男經警方酒精檢測無飲酒情形，機車駕駛蔡男受傷尚未實施酒測。警方初步了解，事故路口當時為閃燈運行，羅男行車方向為閃黃燈、蔡男行車方向為閃紅燈，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警分局呼籲用路人駕駛車輛務必遵守交通規則，行經無號誌或閃光號誌路口應確實停讓，以確保自身及其他用路人安全。

