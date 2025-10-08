驚悚瞬間！導護志工昏倒跌車道 機車急煞仍撞上

曾婦突然頭暈昏倒跌入車道，恰巧一輛由28歲黃姓女子騎乘的機車經過。（記者鄭景議翻攝）

嚇出一身冷汗！台北市大安區和平東路二段96巷昨（7）日下午發生一起驚險事故，69歲曾姓婦人擔任學校導護志工，站在人行道上引導學童過馬路時，疑似身體不適，突然頭暈昏倒跌入車道，恰巧一輛由28歲黃姓女子騎乘的機車經過，雖緊急煞車仍閃避不及撞上，雙雙倒地，所幸兩人僅受輕傷，無生命危險。

監視器畫面顯示，當時曾婦一手扶著路旁燈桿，疑似已感不適，隨即突然失去重心向前傾倒，跌入車道內，迎面而來的黃女反應不及撞上，連人帶車滑倒在地。由於事發地點車流頻繁，情況一度險象環生。

警消獲報趕抵現場，發現曾婦臉頰及身體多處擦挫傷，黃女則右髖疼痛，經救護人員現場包紮後均無大礙。警方初步調查，黃女並無酒駕，車籍與駕照均正常，事故造成機車右側輕微損傷，研判應為行人突發身體不適導致事故，詳細肇事責任仍待釐清。

大安分局呼籲，駕駛人行經學區及巷道時應減速慢行，隨時注意周邊路況，才能及時反應、確保用路安全。

