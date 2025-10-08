玩命！屁孩站引擎蓋上跳舞 台中警方要開罰了

台中張姓男子站在行駛中的自小客車引擎蓋上跳舞，還自拍影片PO上網，警方要依法嚴辦開罰了。（擷取自社會事新聞影音）

有民眾昨晚站在行駛中的自小客車引擎蓋上跳舞，後方友人則將頭手伸出窗戶、天窗，狀似在划船嬉鬧，一旁友人還將整個過程錄影後上傳網路，民眾看到都痛斥根本在玩命；太平分局警方表示，獲悉後主動查處，張姓男子自稱欲衝流量及點閱率，才與幾名友人在偏避巷弄內自錄影片，警方表示將依法嚴辦開罰。

有民眾將一段有人站在行駛中自小客車引擎蓋上跳舞的影片上傳臉書社團，影片中可看到，一輛自小客車緩緩在巷弄中行駛，前方引擎蓋上則站著一名年輕男子在跳舞，最後還站不穩跌坐在引擎蓋上，後方則有3名男子分別將頭手伸出車窗、天窗，手上還拿著棍子狀似在划船嬉鬧。

民眾看到影片頻搖頭，都覺得在馬路上如此開車嬉鬧，一旁甚至有人全程錄影，根本是在玩命。

台中市警局太平分局表示，獲悉後即主動查處，查出影片拍攝地點是太平區中山路3段25巷內，其中站在引擎蓋上的是一名20多歲張姓男子，自稱當時與友人欲衝流量及點閱率，所以在偏避巷弄內自錄影片，自己站在引擎蓋上舞動吸睛搏版面，並由友人開車緩緩行駛於路上，隨後自行上傳網路。

警方表示，有關駕駛部分，違反「道路交通管理處罰條例」第30條1項7款「載運人客、貨物不穩妥……，處新台幣6000元以上1萬8000元以下罰鍰」。

張姓男子站在引擎蓋上則違反同法第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新台幣500元罰鍰」，全案將依規定製單舉發，並將檢具相關事證續行依法嚴辦。

台中張姓男子站在行駛中的自小客車引擎蓋上跳舞，一度站不穩跌坐在引擎蓋上。（擷取自社會事新聞影音）

