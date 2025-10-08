機捷車站內阿伯吸菸嚼檳榔 保全制止未果還遭揮拳攻擊

桃園機場捷運A11坑口站今天上午有旅客在站內抽菸、嚼檳榔，車站保全員上前制止。（圖取自Threads）

桃園機場捷運A11坑口站今（8）日上午7點多有一名男性旅客大辣辣地在月台座椅上抽菸嚼檳榔，車站保全員發現上前制止不聽，保全員動手拍掉旅客手中香菸，不料對方卻揮手反擊，幸而好保全員側身閃開，車站站長獲悉前往勸導並連繫捷運警察到場處理，當場依大眾捷運法規定，對乘客於捷運系統內嚼食檳榔行為開罰1500元，另依菸害防制法向桃園市衛生局檢舉其吸菸行為。

這樁旅客在捷運站吸菸嚼檳榔被制止還出手攻擊車站保全員事件，經網友nell.q.1028目擊並拍下過程發布於社群Threads，希望為站務人員討公道；眾多網友留言回應「有夠誇張」、「誰家的老人啊，丟臉死了」、「不可以用拍的，要直接用滅火器噴」、「應該檢舉衛生局開罰」，也有網友直誇「站務人員好盡責」等。

桃園大眾捷運公司對此表示，車站保全發現有該名男性旅客在月台吸菸與嚼食檳榔，經制止未果，站長即依照標準作業程序前往勸導並回報行控中心聯繫捷運警察前往協助處理；該名旅客經站長及保全勸導不聽，站長隨即依大眾捷運法「於捷運系統內嚼食檳榔」開罰1500元罰鍰，該旅客隨後離開車站；對於旅客於車站吸菸，桃捷公司也另依菸害防制法提供監視畫面向衛生局提出檢舉。

桃捷公司也呼籲所有旅客共同維護安全與秩序，提醒民眾如發現車站內有不當行為，可通報站務人員或撥打客服專線：（03）286-8789，桃捷公司將即時處理。

機捷A11坑口站旅客在站內抽菸、嚼檳榔，車站保全員上前制止時，旅客一度揮拳攻擊，幸好保全員側身閃開。（圖取自Threads）

機場捷運A11坑口站今天上午發生旅客吸菸嚼檳榔，因不服勸導被開罰。（桃園大眾捷運公司提供）

