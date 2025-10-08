千元鈔滿天飛！清潔隊員撿回5萬9只差1千元 焦急婦人找回錢笑了

清潔隊員在車陣中撿拾民眾掉落千元大鈔。（環保局提供）

台中沙鹿區上月發生「鈔票滿街飛」的景像，沙鹿區清潔隊剛好在鎮南路執勤發現，趕緊下車查看，竟是千元大鈔隨風飛，掉落在兩個車道及路邊，還有卡在車下，4名隊員立刻幫忙撿鈔票，共拾獲5萬9000元送派出所，原來是婦人剛從農會領6萬元現鈔放皮包，騎車沒關好飛落，只差1張千元鈔沒撿到，讓婦人非常感激。

沙鹿區清潔隊王姓等4名隊員當天中午執行掃路班勤務，在回收車上看到千元鈔票滿路飛舞，原以為是假鈔要下車清理，4人趕緊下車撿拾時發現全是真的千元鈔，還有一疊鈔票正在飛散，部分還卡在路邊車下，也立刻趴下身撿取。

請繼續往下閱讀...

隊員說，當時大家幫撿滿天飛的鈔票，後方有兩輛轎車見狀也停車戒護，讓清潔隊員撿拾，隊員也放三角錐指揮交通，4人前後約花10分鐘把現場鈔票撿完，共拾獲5萬9000元，全送到派出所。

清潔隊員送錢到派出所後繼續回到鎮南路掃街，才看到一名婦人急忙在在路上找錢，原來她從農會提領現金卻不慎遺失，僅撿回掉落的存摺，非常焦急，經隊員告知已幫忙撿錢送派出所，才露出笑容，趕緊道謝。

沙鹿區清潔隊長羅凱文表示，清潔隊員在勤務常拾獲民眾遺失的財物，還曾撿到裝滿黃金的牛奶罐，是民眾家裡長輩把黃金放牛奶罐，家人不知道，把罐子回收，後來才發現通知拾回，另外還有鑰匙、證件、存摺等，隊員都搶金不味，通報警方認領。

環保局長陳宏益對此事件表達高度肯定與讚許，強調清潔隊不僅是維護城市環境的專業團隊，更以實際行動傳遞社會的正向價值，勉勵隊員持續秉持熱心、正直與專業，讓清潔隊成為市民最堅強、最值得信賴的後盾。

清潔隊在車陣中發現千元大鈔在大馬路上四處飛舞。（環保局提供）

清潔隊員在車陣中撿拾民眾掉落千元大鈔。（環保局提供）

清潔隊員在車陣中撿拾民眾掉落千元大鈔。（環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法