曝「台中發4萬」假議題操作四步驟！ 王義川被控造謠 法院裁定不罰

王義川被控節目中教唆散布假訊息，法院審理後認為無主觀散布意圖與客觀恐慌效果，裁定不罰。（資料照）

民進黨立委王義川今年7月在政論節目上，以「台中市普發4萬元」為例，說明所謂「假議題操作四步驟」，遭警方依涉嫌散布謠言、違反社會秩序維護法移送士林地方法院。不過，法官審理後認為，王義川並無散布謠言的主觀意圖，且發言內容不足以造成社會恐慌或影響公共安寧，不構成違序行為，裁定不罰。

王義川於7月29日接受《新台灣加油》節目訪問時，談及「網路攻防」時舉例指出，「假議題操作四步驟」包括「丟出假議題、製作哏圖、讓對方澄清、再拿澄清打一次」，並以「台中市普發4萬元」為例，形容這是「勝利方程式」，引發外界譁然與批評。

國民黨台北市議員柳采葳、楊植斗痛批，王義川身為執政黨立委卻在節目上公然示範散布假訊息的手法，不僅欠缺身為公眾人物的自制與高度，還可能誤導民眾，因此向警方檢舉。

內湖警分局調查後指出，王義川在節目播出前，台中市政府已於7月28日發布澄清新聞稿，明確表示「台中市普發4萬元」為不實訊息；節目播出翌日，市府再度聲明「超徵稅收120億元」為假消息。警方認為，王義川明知該訊息不實仍在節目中談及，已構成違反社會秩序維護法之嫌，遂移送士林地院裁處。

王義川辯稱，他所談的「造謠四步驟」，其實是引述網友整理出的「國民黨操作手法」，並非他本人創造或提倡的做法。此外，他在節目中也多次強調「盧秀燕沒有要發錢」，意在說明假訊息的製造與傳播過程，提醒觀眾要辨識真偽，而非散布謠言，自己的談話脈絡明確，並無煽動或誤導社會之意。

法院審理認為，社會秩序維護法所稱「散布謠言」必須同時具備主觀上的散布意圖，以及客觀上足以使聽聞者產生畏懼、恐慌或動搖公共安寧等效果。王義川的談話雖以「台中普發4萬元」為例，但其語意及語境並非為使聽眾誤信此事為真，且整段對話是為舉例「假議題操作手法」之討論，不足以使人產生恐慌或不安。

法官指出，王義川發言內容尚難認定具備散布謠言的主觀故意，且客觀上亦未造成公共秩序動搖，故不符社維法散布謠言之構成要件，最終裁定不罰。

