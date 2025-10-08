AI變聲騙個資詐財！南市刑大直搗嘉義市詐騙機房逮3嫌

金主陳嫌（中）。（警方提供）

台南市刑事警察大隊日前偵破一起利用人工智慧技術變聲詐騙案件，直搗設在嘉義市的詐騙機房，逮捕36歲陳姓金主、機房成員27歲王姓、30歲蔡姓男子。3嫌以詐騙被害人個資創設虛擬錢包帳號，再提供給詐騙集團作為收取贓款之詐騙錢包地址涉嫌洗錢、以人頭帳戶詐騙民眾。

詐騙機房用來向急需借錢的民眾詐騙個資，協助虛擬錢包帳號建立及洗錢，機房內還拜神明、招財進寶水晶球和假鈔保佑詐騙成功，但還是「破功」，被警方破獲；陳姓金主負責指揮機房運作，涉毒品、重利等案，現以20萬元交保。王嫌3萬元交保、蔡嫌6萬元交保。



警方目前清查共14名被害人，遭詐騙集團以借貸、假親友、假投資方式誘騙提供個資註冊虛擬貨幣交易所人頭帳號，和詐騙的人頭帳戶；其中2名被害人帳戶遭用於假投資詐騙，集團以「超商代碼繳費」方式引導入金至詐騙錢包地址，還被騙11萬多元。

警方查扣之麥克風設備，即為詐騙集團利用變聲技術行騙的重要工具，運用AI變聲軟體，機房成員假冒甜美女聲，在網路上誘騙民眾上當。

台南市刑大經大量調閱通聯及交易資料，鎖定機房位置後發動搜索，查獲陳、王、蔡嫌及相關機房設備，並查扣電腦主機組、點鈔機、監視器、現金7萬5000元、隨身碟3支、第二級毒品梅錠103顆、手機5支及相關犯罪工具，全案依涉犯刑法詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及個資法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

台南市刑大說，AI詐騙手法翻新，呼籲民眾務必提高警覺，凡遇網友借錢、投資邀約或可疑語音、影像，應多方查證、切勿輕信。

台南市刑大破獲詐騙機房，查扣相關設備。（警方提供）

詐騙機房內也供奉神明。（警方提供）

詐騙機房內擺設水晶球、假鈔祈求詐騙成功，但被警方破功。（南市刑大提供）

