為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    販毒男見警2車包夾駕車衝撞 高雄警埋伏逮人送辦

    2025/10/08 11:10 記者陳文嬋／高雄報導
    警方逮獲郭男依毒品罪嫌送辦。（民眾提供）

    警方逮獲郭男依毒品罪嫌送辦。（民眾提供）

    高雄市郭姓男子涉嫌於鳳山區駕車販毒趴趴走，引起警方注意，於鎮東街攔查以2車包夾，郭男拒捕還駕車衝撞逃逸，警方以車追人埋伏逮人，起獲大量毒咖啡包等物，警訊後將郭男依毒品罪嫌送辦。

    鳳山警分局成功派出所近來接獲線報，郭姓男子涉嫌於鳳山區一帶販賣毒品，警方昨天下午趁郭男駕車現蹤之際，前往鳳山區鎮東街攔查。

    不料郭男見警拒捕，駕車準備逃逸，警方以警車與私車左右包夾，郭男駕車衝撞警方私車後逃逸。

    警方立即通報線上攔截圍捕，並調閱監視器以車追人，發現郭男將車輛停放鳳山區國泰路一段與光華東路口路邊停車格後離去，1小時後又折返準備駕車離去。

    經警方現場埋伏，趁郭男上車之際，將他依現行犯逮捕，並於自小客車內起獲毒品咖啡包29包、K他命32包、毒品哈密瓜錠1袋及手機3支。

    警方調查，郭男（28歲）到案坦承持有毒品，但否認販賣毒品，不過有多名毒蟲指認向他買毒；警訊後今將郭男依違反毒品危害防制條例販賣毒品，移送高雄地方檢察署偵辦，全案將擴大偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播