桃檢破獲毒品喵喵先驅原料跨國走私案 取貨男子起訴追幕後集團

台北關會同桃園市調查處在桃園機場截獲6桶喵喵毒品先驅原料。（記者余瑞仁翻攝）

財政部關務署台北關今年5月底發現一批從中國進口貨品申報名目不實，會同桃園市調查處開箱檢驗發現紙箱內塑膠桶裝著6桶重量達150公斤的第4級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，報請桃園地檢署指揮採控制下交付，於6月9日逮獲出面至桃園市蘆竹區倉儲公司取貨的40歲趙姓男子，檢察官今（8）日依運輸第4級毒品罪嫌將趙男起訴，並持續追查幕後「水源運毒集團」。

檢調指出，「1-甲基苯基-1-丙酮」為第3級毒品「喵喵」先驅原料，「喵喵」目前在國內毒品市場相當風行，引來國際毒梟跨國走私先驅原料後在台合成製造毒品「喵喵」；此案源於台北關於5月27日於桃園國際機場截獲這批以不實名目申報、從中國進口的「1-甲基苯基-1-丙酮」，會同桃園市調處報請桃檢由檢察官蕭博騰指揮偵辦，檢調在控制下將該批貨品依正常流程由報關行清關後轉往航空倉儲，等候貨主取貨。

趙男於6月9日駕車前往倉儲公司領取這批毒品先驅原料時，被等候的調查人員當場逮捕送辦，檢調查出，趙男供稱自己是以2萬元報酬前來取貨，幕後與其聯繫者為綽號「水源」的男子，事實上在取貨當日稍早，他曾與「水源」及另名黑衣男會合，當時駕車抵達倉儲公司附近，由黑衣男下車取貨，因沒帶證件無法領貨，一行人離開後，「水源」慫恿由他出面取貨，他應允後讓對方於南崁交流道附近先行下車，再自行前往領貨而被捕。趙男經檢方複訊後向桃園地方法院聲請羈押獲准。

對於趙男說詞，檢調將持續追查幕後的「水源運毒集團」；檢察官於今天先將趙男依運輸第4級毒品罪嫌起訴。

檢調扣案的第四級毒品「1-甲基苯基-1丙酮」以塑膠桶與紙箱包裝，從中國走私闖關。（記者余瑞仁翻攝）

