民生醫院搞錯病患 開錯刀卻對病情有益 主刀醫師起訴

去年清明連假第一天，高雄市立民生醫院傳出「開錯刀」的重大醫療疏失事件，主刀的胸腔科醫師陸希平涉嫌病歷登載偽造，遭人審會議處免職並移送法辦；雄檢偵查時認定，陸醫師雖開錯刀，但對患者病情有助益，因此不構成過失傷害罪，僅依偽造文書罪將他起訴。

檢方指出，去年4月4日清昱連假第一天，民生醫院護理師人力不足，加上早上8點多，正值白班與夜班交接，原本住在4A病房的82歲張姓病患要進行「胸腔鏡肺膜剝脫術」，排除肺裡1000CC的肺部積水，但同病房黃姓患者（73歲）卻被推到手術室，由陸希平進行手術。

陸醫師當天上午9點半完成手術後，突接到護理站來電，請教張姓病患的手術時間，陸此時才驚覺開錯刀，他為了掩蓋錯誤，趕緊通知黃姓病患入住的護理之家補簽手術及麻醉同意書，並在病歷表上不實登錄黃姓病患有右側肋膜積水、肺炎等情形，事後遭人檢舉踢爆後，醫院和高市術生局緊急啟動調查，將陸姓醫師祭出兩大過免職，並移送高雄地檢署偵辦。

雄檢偵查時，陸醫師不認錯，強調推錯病患到手術室不該由他一人承擔，並指出黃姓病患肺部確實有積水，透過緊急手術的情況下可以事後補填同意書；檢方認為，陸姓醫師開錯刀確實對黃姓病患的病情有所助益，因此不構成過失傷害罪，但根據相關事證，他確實有開錯刀並偽造不實病歷的行為，因此偵結後依偽造文書罪將他起訴。

