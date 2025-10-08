為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    最美風景！7旬夫妻共乘機車遭小貨車撞趴滾燙路面 姊妹花撐傘遮陽

    2025/10/08 10:50 記者湯世名／彰化報導
    老夫妻趴倒地面，姊妹花幫撐傘遮陽。（圖由警方提供）

    老夫妻趴倒地面，姊妹花幫撐傘遮陽。（圖由警方提供）

    暖心！一對7旬夫妻昨天（7日）共乘機車行經彰化市彰南路時，慘遭同方向1輛小貨車擦撞，雙雙倒地，趴在滾燙的柏油路面，路邊店家姊妹花見狀，趕忙拿出雨傘分別為老夫妻遮擋烈日，影片曝光讓網友直呼「最美的風景」；小貨車在事故後未停車即離去，司機晚間接獲警方通知到案，表示未發現與機車發生碰撞，警方已針對肇事責任展開釐清。

    警方從監視器畫面發現，昨天下午3點多，這對夫妻共乘機車行經彰南路時，與1輛小貨車發生擦撞，夫妻倆雙雙噴飛倒地，由於當時氣溫相當高，路面相當滾燙，路邊店家一對姊妹花在車禍發生後，立即與員工拿出雨傘小跑步到老夫妻身邊，將雨傘撐在地面遮擋烈日照射，並通報消防局派遣救護車前來。後方還有1輛貨車停住，體貼為夫妻與姊妹花保護避免遭受二次撞擊。

    消防人員火速將老夫妻送往彰化基督教醫院治療，丈夫頭部及四肢多處傷，意識清楚，其妻則四肢傷，左腳變形，意識清楚。

    姊妹花撐傘護老夫妻的畫面被民眾PO上網，引起大批網友按讚，並表示這就是台灣最美的風景，人們的愛心不斷，看到需要幫忙都會出手。

    小貨車司機晚間被警方通知到案，向警方表示並未發現有擦撞到機車，因此才未留置在現場，警方指出此涉及肇事逃逸，確實肇事原因與責任已進一步釐清。

    救護人員為老夫妻治療，姊妹花撐傘遮陽。（圖由警方提供）

    救護人員為老夫妻治療，姊妹花撐傘遮陽。（圖由警方提供）

    姊妹花為躺在地面的老夫妻撐傘遮烈日。（圖由消防局提供）

    姊妹花為躺在地面的老夫妻撐傘遮烈日。（圖由消防局提供）

