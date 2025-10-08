苗栗隨機砍人》護童鐵工脫險轉一般病房 妻：他不悔「擋了這2刀」

林男的妻女連日來在醫院陪伴。（記者彭健禮攝）

苗栗市2日發生男子邱明治隨機砍人事件，造成2名國小女童及從事鐵工的50歲林姓男子受傷。其中，林男見義勇為維護女童，腹、背遭邱各砍一刀，傷勢嚴重，經醫院急救，昨（7）由加護病房轉入一般病房。焦急擔心多日的林男妻子今表示，很慶幸能夠撿回一命！丈夫並說「也慶幸是我擋了這2刀」，否則可能會有更多孩子受傷。

「真的很慶幸能夠撿回一命！」林妻不捨地說，醫師說一名正常成人的血量約5000CC，但丈夫失血達2、3000CC，經醫院急救得以保住性命。其中，醫院搶救過程共輸血了4000CC，所以丈夫身體裡有這些血量是大眾所捐的血液，她感謝大千醫療團隊醫師們及社會愛心捐輸。

對於丈夫見義勇為但受重傷，林妻說，丈夫有跟她說「很慶幸是我擋了這2刀」，不然這刀傷若是傷在孩子身上，後果無法想像，有可能會讓更多無辜的孩子受傷。因為丈夫在與對方（邱男）扭打的過程中所造成的騷動，已驚覺周邊學童、路人疏散，所以丈夫也認為挨了這2刀，讓這事件的傷害降到最低。

林妻苦中作樂幽默地說，還好丈夫工作有在扛鐵、也有在打球，身體還扛得住，謝謝大家的關心。

縣長鍾東錦日前獲悉林男見義勇為之舉，除允諾縣府會負擔林男醫療費用，今早也前往慰問，當面讚許林男，也請林男好好休養，後續縣府也會持續提供相關資源協助。

苗栗縣長鍾東錦到醫院探視慰問見義勇為護童而受傷的林男。（記者彭健禮攝）

