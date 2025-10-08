美濃大峽谷弊案 橋檢再聲押4人獲准

橋檢偵辦美濃大峽谷弊案，案情越滾越大，承辦檢察官嚴維德（背背包者）指揮辦案辦案人員在現場開挖。（橋檢提供）

高市美濃大峽谷盜砂回填等弊案，橋頭地檢署接連發動二波搜索行動，針對吉洋里轄區土地被傾倒廢棄物清查，帶回嫌犯羅建昌等多人，偵訊後聲請法院羈押禁見羅等4人獲准，案情越滾越大。

據了解，橋檢偵辦美濃盜採砂石案，自8月27日起，展開第一波搜索行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等3人獲准，地主石麗君、夫婿巫清文分別百萬元和80萬元交保候傳，並限制住居，並查扣15輛怪手，朝涉嫌違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

辦案人員隨後又針對大樹統嶺段山坡地遭人濫墾、傾倒物，拘提幕後操盤的前檢察官陳正達和共犯即警友會站長黃文合，並依涉嫌違反廢棄物處理，聲請法院羈押禁見2人獲准，同時在黃男女友家中，查扣上千萬元現金。

9月24日上午，辦案人員展開第三波收網行動，針對美濃吉洋里土地遭人開挖後，回填大量建築廢棄物，搜索黃姓、徐姓等嫌犯住處等地，偵訊後依涉嫌違反組織犯罪條例、廢棄物清理法等罪，聲請法院羈押禁見2人獲准。

檢警擴大追查後，10月2日又展開搜索行動，帶回羅建昌和另名黃姓嫌犯、司機等多人，並聲請法院羈押禁見羅、黃2人獲准。

橋檢指出，偵辦大峽谷盜砂並回填營建廢棄物等案，至今已羈押16名被告，查扣怪手16台及重型洩引砂石車10輛。

據了解，羅男與已故前美濃鎮長有親戚關係，在地方上頗有名氣。

