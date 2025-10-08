驚險一瞬！宜縣遊覽車疑違規迴轉 差點撞上騎車女警

宜蘭191縣道一處路口，5日發生遊覽車疑違規迴轉，差點撞上騎乘警車的女警。（圖由警方提供）

宜蘭警分局1名何姓女警，本月5日騎乘警用機車前往宜蘭交流道執勤途中，在191縣道（國道5號側車道）一處路口，差點被一輛迴轉的遊覽車撞上，過程相當驚險。警方今天（8日）指出，遊覽車違規迴轉，最高可處1800元罰鍰。

駕駛人以「就差那麼一點點，宜蘭又要多1件A1事故了」為題，在Threads社群發文，畫面中女警騎乘警車，沿著191縣道北上，行經一處路口時，1輛遊覽車突然大迴轉切入191縣道，女警見狀緊急煞車，過程被其他車輛的行車紀錄器拍下，影片曝光後引發熱議。

請繼續往下閱讀...

宜蘭警分局今天指出，事發時間在10月5日下午4點，何姓女警騎車前往宜蘭交流道北向入口執行高乘載管制點勤務途中，一輛遊覽車在壯圍鄉191縣道與美功路一段123巷路口迴轉，雙方差點發生碰撞。

警方勘驗現場，確認事發地點迴轉道設有「停車再開」標誌，並繪設「停止線」，車輛駕駛人欲迴轉時，應先停車觀察，停讓191縣道車輛優先直行，認為安全時始得再開，但駕駛人並未「停車再開」，違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，可處900元以上1800元以下罰鍰，將通知當事人到案，依規定製單開罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法