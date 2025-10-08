好奇點進臉書投資廣告 新竹婦人痛失730萬

新竹地院法官調查，本次詐欺犯行係由郭女報警查獲而未遂，無法認定楊男就郭女被騙730萬元部分有關，因此郭女請求楊男賠償其因該次詐欺所受損害230萬元，即乏依據。全案駁回。（資料照）

新竹郭姓婦人只因在臉書看見投資廣告，好奇點進去看，就被「女助教」陸續佯稱抽到新股、分潤結算等幌子，騙走730萬元，事後詐團要再騙她230萬元，她心覺有異而報警逮獲車手，然而她想把鉅款拿回來卻機會渺茫。

新竹地院法官調查，詐欺集團於臉書刊登假投資廣告，郭女去年7月間點選加入「3竹」LINE群組，暱稱「助教李麗婷」陸續佯稱：抽到新股、分潤結算云云，致郭女從去年10月28日起至12月25日止，依指示面交及臨櫃匯款730萬元，嗣因無法出金提領獲利，始發現被騙而報案。

事後詐欺集團成員仍以假投資真詐騙方式持續詐騙郭女，郭女遂配合警方，與詐欺集團成員相約於今年1月9日21時面交230萬儲值投資款。

楊男依詐團指示，先至超商列印「投資公司代理國庫送款存入回單」、「投資公司國庫局出勤卡」後現身取款，為警當場逮捕。事後郭女要求楊男賠償230萬元。

法官調查，本次詐欺犯行係由郭女報警查獲而未遂。無法認定楊男就郭女被騙730萬元部分有關，因此郭女請求楊男賠償其因該次詐欺所受損害230萬元，即乏依據。全案駁回。

