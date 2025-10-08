怕被黑吃黑！ 詐團竟派考官考驗車手 涉偽造貨幣被起訴

台北地檢署今依涉犯偽造貨幣等罪，將曹男起訴。（記者吳昇儒攝）

詐騙集團出現黑吃黑情形時有所聞，為了避免車手拿錢跑路，詐騙集團竟找測試考官，拿偽造鈔票考驗車手。今年8月下旬，考官曹時禎偽裝成被害人，要尹姓車手拿贓款。碰巧被巡邏員警發現異狀，當場攔獲。回追發現該案竟是詐團測試，隨即將曹男逮捕，因測試贓款中含有999張偽鈔。台北地檢署今依涉犯偽造貨幣等罪，將曹男起訴。

檢警調查，詐騙集團透過Telegram軟體，在網路上招攬車手，擔心車手黑吃黑，決定由曹男擔任考官，對新進車手進行忠誠度測試。

尹姓男子應徵上車手職缺後，被詐團派往台北市安東公園，拿取百萬現金，實則是考官曹男偽裝成被害人在現場等候。但因曹男持續講手機的狀態，與受詐騙被害人神似，反引起警方關注，員警隨即到場埋伏。

警方見尹男將錢拿走後，隨即將其攔下，回追發現被害人竟是詐騙集團成員，且擔任考官職務，一併將其帶回偵辦。

檢察官偵訊後，認定曹男涉犯偽造文書、組織犯罪條例、偽造通用貨幣等罪，依法起訴，並請法官依較重的偽造通用貨幣罪處斷。

