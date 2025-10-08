中秋連假台南警鐵腕執法 查獲2毒駕、7酒駕

台南市警一分局於中秋三天連假加強執法，共查獲七件酒駕、兩件毒駕案。（警方提供）

今年中秋節3天連假，有鑑於民眾節慶期間歡聚常喝酒助興，台南市警一分局為防杜酒駕肇事、維護民眾生命財產安全，從4日到6日一連3天加強酒駕攔查，共取締7件酒駕、2件毒駕，展現打擊僥倖酒駕的決心。警方並發現7件酒駕案中有3件屬於「隔夜醉」情形，提醒民眾前一晚大量喝酒者，隔天一早勿貿然開車上路。

酒後駕車常造成傷亡憾事，讓社會與家庭付出巨大的社會成本，南市警一分局於10月4日至6日連續3日加強取締酒駕，採取封閉式路檢及機動性攔查等方式執行。統計3天酒駕大執法共查獲7件酒駕（公共危險罪移送5件、行政罰2件）及2件毒駕案。

一分局警方統計分析連假期間查緝到的酒駕態樣，發現日間酒駕的比率比平時上班日高出許多，其中多屬「隔夜醉」情形，也就是前一晚飲用大量或酒精濃度高的酒類，隔天上午體內酒精尚未完全代謝，使得身體仍處於酒醉狀態。此次3天查獲的7件酒駕案，就有3件是隔夜醉，顯見連假期間部分民眾輕忽自身酒精代謝能力，心存僥倖「醉」而上路，這心態實在不該。

市警一分局長章振國表示，生命無價，提醒民眾飲酒後千萬不可駕駛交通工具，切勿心存僥倖，應搭乘大眾交通工具、計程車、指定駕駛或利用代為駕車服務，以確保自己與其他用路人的安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

台南市警一分局於中秋3天連假加強執法，共查獲7件酒駕、2件毒駕案。（圖由警方提供）

